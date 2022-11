Gianluca Benincasa, chi è (ex) fidanzato Antonella Fiordelisi/ “Mi ha umiliato e tradito in diretta…”

Gianluca Benincasa, ex fidanzato Antonella Fiordelisi: nuove dichiarazioni sul loro rapporto

Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, torna a parlare dell’ex schermitrice che, nella casa del Grande Fratello Vip 2022 ha intrecciato una relazione con Edoardo Donnamaria da cui è sempre più presa dopo aver superato i dubbi iniziati. Nella casa di Cinecittà, Antonella si è totalmente lasciata andare tra le braccia di Edoardo a cui sta dichiarando anche parole importanti. Il rapporto sempre più profondo tra la Fiordelisi e Donnamaria ha scatenato la dura reazione di Gianluca Benincasa che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, ha svelato nuovi dettagli del suo rapporto con la Fiordelisi.

“Sto molto male, perchè mi sono sentito umiliato e tradito. Ha partecipato a questo programma sapendo di stare con me“, ha svelato Gianluca lanciando un’accusa ad Antonella che, nella casa del Grande Fratello vip 2022, ha parlato della storia che ha avuto con lui spiegando di averci provato, ma di aver chiuso non essendo riuscita a provare quel sentimento che ti spinge a restare insieme-

Le parole di Gianluca Benincasa su Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa non parla di relazione finita, ma sostiene di aver accettato di prendersi una pausa per permettere ad Antonella di vivere con più tranquillità l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 2022. “Mi aveva chiesto di aiutarla, voleva che tutti pensassero che fosse single per avere un’immagine più libera, mi aveva chiesto di chiudere un occhio”, ha raccontato l’imprenditore e manager.

“Sono stato un ingenuo. Lei mi aveva promesso che non avrebbe dato confidenza a nessuno. Parlava di sintonie che sarebbero potute nascere. Mi aveva chiesto di non essere geloso. Ho accettato tutto, fino a quando ho visto che aveva sorpassato il limite del buon gusto, lasciandosi andare alla passione sotto le lenzuola. Il mondo mi è crollato addosso“, ha aggiunto Benincasa che, questa sera, entrerà nella casa per un confronto con Antonella.

Gianluca Benincasa, chi è l’ex fidanzato Antonella Fiordelisi

Questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip farà il suo ingresso per un confronto con Antonella Fiordelisi il suo ex (?) fidanzato Gianluca Benincasa. Tra i due c’è una situazione particolare che va spiegata una volta per tutte al pubblico a casa. Ma chi è Gianluca Benincasa?

Oltre ad essere il presunto ex fidanzato della nota influencer Antonella Fiordelisi, Gianluca, sui suoi profili social, si definisce un mental coach e business man. Ha circa 30 anni, è nato a Salerno e, stando a quanto riporta Chiecosa, ha studiato e si è diplomato all’ I.T.I.S Galileo Galieli di Salerno. Dopo ha iiniziato a studiare Marketing e Comunicazione alla Business Academy. È probabile però che scopriremo di più di lui durante il suo ingresso al Grande Fratello Vip. (Aggiornamento di Anna Montesano)

