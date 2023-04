Gianluca Benincasa: “Antonella Fiordelisi? Sta con Edoardo solo per la ship e i fan”/ “Lei sogna…”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria festeggiano 5 mesi insieme: la stoccata di Gianluca Benincasa

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno festeggiato i loro primi cinque mesi d’amore. Per l’occasione, l’ex gieffina ha voluto dedicare al fidanzato un romatico post, che recita: “Sai perché a Settembre avevo paura di lasciarmi andare? Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi… ho sempre avuto paura dell’amore… è un sentimento così potente che, se delude, lascia ferite profonde e ti indebolisce… stando con te ho capito che l’amore non si può arginare e che, soprattutto, ti fa essere una persona migliore…e tu mi hai migliorata tantissimo. Grazie 5 mesi di noi”.

Un post che ha scatenato i commenti adoranti dei Donnalisi, i fan della coppia, contenti di questo traguardo raggiunto. C’è però chi ha gettato un’ombra su questi cinque mesi d’amore, lanciando l’ennesima stoccata alla coppia: Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi.

Gianluca Benincasa: “Edoardo e Antonella? Lui vuole la ship come i Prelemi”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tvpertutti, Gianluca Benincasa ha fatto la sua pungente previsione sui Donnalisi, lanciando una nuova stoccata alla sua ex. “Questa storia tra loro continuerà, perché ho sempre pensato che il suo sogno più di Edoardo è avere una ship alla tipo Prelemi, Basciagoni e altre che si sono formate nel Grande Fratello, – ha spiegato Gianluca, continuando – però queste ship lì sono nate in maniera naturale, invece a mio avviso la sua è nata molto a favore delle telecamere, per le telecamere.”

Così ha concluso: “Continuo sempre poi a pensare che l’amore c’è, ma per la ship, per il contesto che sono i fan, per me questo è un amore che sarà destinato a durare anche senza la compatibilità dei due, anche se loro non sono compatibili questo amore durerà per causa di forza maggiore”.

