GIANLUCA CATAPANO È MORTO/ Lutto nel mondo del body building, cordoglio social

La morte di Gianluca Catapano ha sconvolto il mondo del body building, con il 47enne che ha lasciato un vuoto enorme nella sua Benevento. L’ex campione del mondo avrebbe dovuto partecipare a The Italian Phoenix, evento sportivo in programma per sabato 22 giugno a Telese Terme, e sono in tanti in queste ore ad esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia per la sua scomparsa, ecco alcuni messaggi pubblicati su Facebook: «Le mie più sentite condoglianze al campione Gianluca Catapano… sarai l’angelo piú forte che c’è lassú…», «Ci stringiamo al dolore della famiglia di Gianluca Catapano, un importante esponente dello sport Sannita che con il suo impegno è stato capace di ricevere numerosi riconosimenti anche a livello internazionale», «Vitaminstore Benevento,piange la scomparsa non solo di un grande amico, ma di un fratello. Gianluca Catapano, un campione nello sport e ancor di più nella vita, dal cuore immenso, dalla generosità infinita, dall’altruismo disinteressato. Un uomo come pochi, che ci ha regalato emozioni e grandi sorrisi, sempre presenti sul suo volto». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

LUTTO NEL MONDO DEL BODY BUILDING

Il mondo del fitness è in lutto: Gianluca Catapano è morto. Muscoli, eventi a cui prendere parte, una palestra da gestire sono solo alcune delle cose che l’ex campione di body building doveva fare ogni giorno per non perdere il suo “posto” all’interno di un mondo che da tanto ma che prende tanto e non solo in termini di sacrifici ma anche di tempo e dedizione. In questi anni Gianluca Catapano si era fatto apprezzare sia in campo internazionale che in Italia e non solo per le sue doti sportive ma anche quelle umane, le stesso che l’hanno resto una star a Las Vegas ma che gli permettevano di tornare a Benevento, sua città di origine, per fare visita ad amici, parenti e ai cari genitori, Dino e Assunta.

GIANLUCA CATAPANO E’ MORTO: OGGI I FUNERALI

Secondo quanto riporta tvsette.net, il body builder Gianluca Catapano è morto ad Avellino dove era ricoverato da oltre un anno presso l’Ospedale Civile. Secondo quanto si evince dall’articolo, l’ex campione era malato da tempo e solo ieri ha smesso di soffrire. In segno di lutto la sua palestra oggi rimarrà chiusa ed è sempre sul profilo social dell’associazione che si legge che i funerali si terranno proprio oggi: “Le esequie muoveranno oggi 8 giugno alle ore 17.00 dalla Città ospedaliera di Avellino per il rito funebre che si terrà nella Chiesa San Ciro dei Pini (Av)”. Questo è il messaggio postato sulla pagina Facebook e che sta raccogliendo il cordoglio di iscritti, amici e colleghi di Catapano che oggi si stringeranno intorno a lui per un ultimo addio ricordando il suo sguardo fiero e i suoi occhi brillanti nelle competizioni e sui podi di tutto il mondo.



