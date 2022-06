Gianluca, chi è il fidanzato di Antonella Fiordelisi?/ Imprenditore campano, mental coach e…

Gianluca, fidanzato di Antonella Fiordelisi: ecco chi è l’imprenditore che ha conquistato la modella campana

Da diversi mesi, ormai, Antonella Fiordelisi frequenta un ragazzo di nome Gianluca. I due sono ufficialmente fidanzati e sono diventati una coppia piuttosto chiacchierata in ambito gossip. Per un po’ di tempo la fotomodella ed influencer è rimasta abbastanza abbottonata sul suo status sentimentale, tenendo una certa privacy. Dopo la rottura con Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi ha infatti scelto la strada della “solitudine”, fintanto che non ha incontrato Gianluca.

Flavio Briatore e Antonella Fiordelisi sono stati insieme?/ "Ecco tutta la verità"

La ragazza campana, dopo tanti chiacchiericci sul suo conto, è uscita allo scoperto ad inizio anno, ammettendo la storia d’amore con l’uomo. La sua identità ormai è nota, anche se non si hanno moltissime informazioni sulla sua vita privata, eccetto quelle reperibili pubblicamente.

Gianluca e Antonella Fiordelisi, dopo i primi mesi insieme va tutto a gonfie vele

Ciò che è risaputo è che Gianluca è un imprenditore campano, si definisce anche mental coach ed un po’ più grande di lei. Proprio sui social, durante la quarantena, Antonella aveva rivelato di essere impegnata in una nuova frequentazione. “I rumors dicono che mi sto sentendo con un ragazzo. I rumors sono veri“, aveva confermato in un video postato sul suo seguitissimo account di Tik Tok.

Fiordelisi allerta Drusilla Gucci: "Chiofalo è un traditore"/ Lei: "Non la considero"

Su Instagram, invece, Antonella Fiordelisi va col freno a mano. Posta prevalentemente foto lavorative o scatti fotografici inerenti ai suoi progetti. Del suo fidanzato Gianluca, recentemente, nemmeno l’ombra. Ma i ben informati dicono che tra i due le cose stanno procedendo a gonfie vele.

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi vs Lulù Selassié: "Ha copiato l'idea!"/ Tensione per un abito…

© RIPRODUZIONE RISERVATA