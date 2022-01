Gianluca Cofone chi è e ha una fidanzata?/ “Sogno di avere una bella famiglia”

Gianluca Cofone chi è? L’attore e YouTuber ha una fidanzata? La vita di Gianluca è sicuramente cambiata da quando ha recitato accanto a Gigi Proietti nel suo ultimo film “Io sono Babbo Natale” e nella commedia natalizia di Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale”. Lo youtuber è approdato sul grande schermo interpretando in entrambe le pellicole il ruolo di elfo. Una popolarità improvvisa che lo stesso 29enne attore ha raccontato così dalle pagine del Corriere della Sera: “quando la gente mi guarda per strada mi chiedo se lo faccia perché sono un nano o perché mi ha riconosciuto”.

Youtuber e creatore di contenuti digitali, Gianluca Cofone è seguito da migliaia di persone sui social. Un numero destinato ad aumentare visto il successo riscontrato nelle due pellicole natalizie. ” Per me sono state delle esperienze bellissime, non smetterò mai di ringraziare. Poi, certo, la speranza è che arrivino sempre più dei ruoli dove non ruoti tutto attorno agli stereotipi legati al mio aspetto” – ha detto il giovane attore.

Gianluca Cofone ha una fidanzata?

Gianluca Cofone ha iniziato sul web inconsapevole di cosa sarebbe potuto accadere alla sua vita. “Tutto è iniziato non pensando potesse diventare un lavoro: volevo pubblicare sul web dei video autoironici per tentare di togliere alcuni dei pregiudizi che ci sono sui nani” – ha raccontato al Corriere. Poi è arrivata la proposta di Siani: “mi ha dato per la prima volta un ruolo più completo. Non solo, quando stavamo per girare il film ho avuto il Covid: lui mi ha aspettato, mi chiedeva come stessi, si informava… mi ha dato una bella opportunità, che non mi aspettavo di poter avere”. Le difficoltà non sono mancate per via della sua disabilità, ma Gianluca ha potuto sempre contare sulla presenza degli amici e della famiglia: “senza di loro non sarebbe stato semplice. Arrivi a un certo punto dove ti rendi conto che, apparentemente, molte cose non le potrai fare”.

Nella sua vita c’è spazio anche per l’amore. Al momento non è dato sapere se ha una ragazza oppure no, ma in passato è stato innamorato. “Ho avute quattro fidanzate, tutte nate da un rapporto di amicizia e non da un incontro fulmineo per strada: non ho le qualità necessarie perché accada, lo so. Capita però che mi conoscano e vedano che sono una brava perona, simpatico… e l’aspetto fisico passa in secondo piano, un po’ come accade in tutte le relazioni, in fondo, dopo qualche tempo. E se non c’è sostanza…” – ha raccontato l’attore che non nasconde di sognare una famiglia – “sogno una bella famiglia, ma se ci penso oggi, la paura di non farcela c’è. Poi però scelgo di andare oltre: vorrei un figlio e se non potrò portarlo a lungo in braccio, vorrà dire che lo metterò su un passeggino. Mi sono accorto che tutte le persone che per me contano — dai miei amici ai miei amori fino alla mia famiglia —, mi hanno sempre detto che per loro ero una persona normale”.



