Gianluca Costantino: “Se il Grande Fratello Vip chiama, torno”/ “Sono single, ma…”

Gianluca Costantino è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang e andata in onda nel pomeriggio di lunedì 10 ottobre 2022. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip (prese parte alla scorsa edizione, ndr), ha parlato proprio delle difficoltà che si trova ad affrontare chi vive nella Casa: “Lì dentro si hanno una percezione sfasata della realtà e sentimenti molto più marcati. Ti manca la tua libertà, ti mancano i tuoi vizi quotidiani… Rispetto a quanto accaduto in questa edizione, nella mia avevo trovato una persona in difficoltà a livello mentale: era Soleil Sorge e la prima cosa che uno umanamente può fare è fornire supporto. Io e lei avevamo un bellissimo rapporto, ma dopo poco tempo sono uscito dal reality”.

Il caso Marco Bellavia ha scosso gli animi di tutti, ma Gianluca Costantino ha sottolineato: “Tutto quello che avviene di forte in tv viene poi amplificato. Io proporrei sicuramente più un insegnamento da questa vicenda, che una dinamica in continua evoluzione. Prenderei la parte positiva della questione per insegnare qualcosa di educativo, piuttosto che continuare sull’aspetto negativo di un qualcosa che sembra ormai essere andato così”.

GIANLUCA COSTANTINO: “SE SIGNORINI DOVESSE RICHIAMARMI…”

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Gianluca Costantino ha confessato che tornerebbe volentieri nella Casa del Grande Fratello Vip, anche in questa edizione, nonostante sia una delle più discusse di sempre sin dall’inizio: “Se Alfonso Signorini dovesse richiamarmi, certamente entrerei nella Casa. Non sarebbe una situazione facile, leggo anche commenti negativi sui social contro i protagonisti attuali. Però, accetterei e proverei a dare un po’ di positività al programma”.

A livello sentimentale, invece, Gianluca Costantino è ancora un cuore solitario: “Sono single da due anni e mezzo, avrei una certa voglia di innamorarmi. I progetti lavorativi stanno andando avanti, ora manca solo una dolce metà”.

