Andrea Romano, marito di Sara Manfuso/ “La reazione di Signorini è stata deludente”

Andrea Romano, marito di Sara Manfuso, a poche ore di distanza dalla cacciata dell’opinionista televisiva dal GF Vip 7, si scaglia contro Alfonso Signorini per il mondo in cui l’ha trattata. L’ex deputato del Partito Democratico ha parlato a Rai Radio 1 nella trasmissione “Un giorno da pecora”, spiegando che, nella puntata del 6 ottobre del Grande Fratello “quanto è successo è stato molto deludente“. Soprattutto per la reazione di Alfonso Signorini – che Andrea Romano dice di stimare come professionista – ma che nell’occasione ha commesso l’errore di “mandarla via con quelle modalità“. “Sara non ha mai accusato Giovanni Ciacci di molestie – ha spiegato Romano durante la trasmissione radiofonica – Mia moglie ha voluto condividere uno stato d’animo molto pesante, sviluppato in seguito a quell’episodio evidentemente involontario e alla infelice battuta di Ciacci (‘Dai, simuliamo una violenza sessuale’) che in lei ha riaperto una ferita dolorosa”.

Peraltro, come più volte è tornato sull’argomento Andrea Romano, Sara Manfuso è stata davvero vittima di una violenza sessuale ed è entrata nel reality televisivo per condividere anche questa esperienza. “Signorini e gli autori ne erano a conoscenza – ha continuato Romano – La battuta di Ciacci, infelice, forse ha riaperto una vecchia ferita“.

Andrea Romano rincara la dose su Alfonso Signorini su quanto avvenuto al Grande Fratello nella puntata di ieri e sulla cacciata dallo studio di Sara Manfuso. “Ho trovato molto deludenti le parole del conduttore quando le ha risposto ‘tu dovevi dargli uno schiaffo’ – ha detto durante ‘Un giorno da pecora’ – Noi uomini non dovremmo mai giudicare le reazioni di una donna alla memoria di una violenza. Chi siamo noi per dire ‘dovevi reagire in questo modo?“. Dopo la battuta infelice di Ciacci, Sara Manfuso ha provato imbarazzo e, di questo, ha riferito l’ex deputato, avrebbe voluto parlarne nella puntata di ieri, incontrando il muro di Alfonso Signorini.

“Quello di ieri è un incidente molto spiacevole – ha concluso Romano nella trasmissione radiofonica – e spero che Alfonso vorrà spiegare meglio quanto avvenuto. Non solo rispetto a Sara, ma verso tutte le donne che hanno subìto violenza e che meritano estrema attenzione verso ferite interiori sempre molto dolore”.











