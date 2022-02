Gianluca Costantino/ Tra Soleil Sorge e Delia Duran? Balli sensuali e…

Entrato da poco nella casa del Grande Fratello VIP, edizione 2021, Gianluca Costantino sta cercando la propria identità nel gruppo. Un ragazzo entrato in punta di piedi, discreto, non troppo timido, più che altro discreto nel cercare di capire quali amicizie approfondire e da chi guardarsi. Sono le titubanze tipiche di chi si inserisce in un gruppo già consolidato da tempo, che ha dinamiche sue e che vede sempre con diffidenza un nuovo membro, anche se quest’anno i colpi di scena e i nuovi ingressi, vista la lunghezza estesa del Grande Fratello VIP, voluta dal conduttore Alfonso Signorini, richiede diverse strategie e linfa nuova.

Gianluca Costantino vs Alessandro Basciano?/ “Alla faccia dell’amico d’infanzia!”

Per chi ancora non conoscesse Gianluca, l’uomo è nato a Napoli nel 1988, è laureato in economia e finanza e ama il fitness e la cura del corpo. Lo stanno appurando soprattutto le “fazioni” rosa sui social che amano i muscoli scolpiti di questo ragazzo che non passa inosservato, nella vita influencer, personal trainer e modello, avendo sfilato per un noto brand di abbigliamento intimo per uomo anche in ambiti di moda mare.

Gianluca Costantino/ Flrit con Delia Duran? Attenzioni anche a Jessica Selassiè

Gianluca Costantino, le prime confidenze a Miriana Trevisan

Al Grande Fratello VIP dopo qualche giorno, Gianluca Costantino sta uscendo timidamente dal suo guscio e con Miriana Trevisan ha trovato le prime empatie e si è lasciato andare ad alcune confessioni. “Devo iniziare a capire le mie sensazioni dove vanno”, ha dichiarato Gianluca Costantino all’ex ragazza di ‘Non è la Rai’. “Per ora non vanno” e in questa frase si cela un certo malcontento nel non trovare del tutto quelle simpatie che lo porterebbero a maggiori aperture e slanci nella casa.

Miriana ha ascoltato attentamente le rivelazioni di Gianluca, eppure, tra le righe, sembrerebbe che ci sia un’attrazione del bel napoletano nei confronti di una concorrente della casa più spiata d’Italia. Per ora, però, il migliore amico di Alessandro Basciano, preferisce non sbilanciarsi.

Delia Duran, flirt con Gianluca Costantino?/ Si avvinghia a lui in piscina e…

Delia Duran e Soleil Sorge: chi è la preferita di Gianluca Costantino?

Chi potrebbe essere la donna del Grande Fratello VIP che stuzzica la simpatia e le eventuali future attenzioni di Gianluca Costantino? Attraverso ulteriori dichiarazioni, sempre tra le righe, alcuni utenti sui social media hanno ipotizzato che la donna che attrae Gianluca possa essere Soleil Sorge, una donna che nel bene e nel male è sempre la prima a divenire oggetto delle attenzioni dei nuovi concorrenti, sia maschili sia femminili, la concorrente leader di questa edizione che per personalità e carattere stimola la curiosità e l’attrazione non solo dei concorrenti uomini.

Gianluca Costantino quindi, ha osservato attentamente le donne della casa, la sensualità di Delia Duran, la bellezza e il carattere di Soleil che, influencer sul web come lo è lui, potrebbe essere oggetto dei suoi futuri desideri nel conoscere meglio la ragazza che lo ha comunque coinvolto nella casa già dalle prime ore dopo il recente ingresso. Sia con Delia che con Soleil ci sono stati balli sensuali: con nessuna delle due, però, ha fatto il passo in più. Lo farà nei prossimi giorni al Grande Fratello VIP?



© RIPRODUZIONE RISERVATA