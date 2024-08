Gianluca Delli Ficorelli è il marito di Monica Leofreddi che di lavoro è una conduttrice televisiva molto amata e che da tempo milita tra le schiere della Rai. Di Gianluca Delli Ficorelli, invece, sappiamo poco o nulla. Come molti personaggi del mondo dello spettacolo, c’è chi non vuole dare agio alla stampa e ai pettegolezzi di intromettersi nella sfera privata, e lui è uno di questi. Nonostante ciò, sappiamo cosa fa nella vita Gianluca Delli Ficorelli, oltre a essere il marito di Monica Leofreddi.

Questa segretezza sulla vita matrimoniale è stata una scelta che è stata portata avanti da tempo dalla stessa conduttrice. Monica Leofreddi, però, sebbene sia alquanto riservata, in diverse interviste ha più volte parlato del marito e del rapporto che ha con lui. L’uomo, ovviamente, della professione della moglie condivide poco o nulla. È lontano dal mondo dello spettacolo e di lavoro è un affermato specialista nel suo campo professionale.

Gianluca Delli Ficorelli, che lavoro fa il marito della Leofreddi

Non si conosce molto sulla sfera privata, per le ragioni di cui abbiamo parlato, come non si conosce sulla carriera del marito di Monica Leofreddi. Da quanto rivelato però dalla stessa conduttrice, Gianluca Delli Ficorelli oggi svolge la professione di odontoiatra nel proprio studio, ed è uno specialista molto rinomato. Dopo la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria che ha conseguito all’Università La Sapienza, ha intrapreso la professione.

Nel 1996, Gianluca Delli Ficorelli ha aperto uno studio tutto suo a Roma. Oggi l’odontoiatra romano ha anche scritto articoli su diverse riviste scientifiche, acquistando sempre più prestigio nell’ambiente. La conduttrice e Gianluca Delli Ficorelli si sono fidanzati nel 2004, quindi hanno avuto una conoscenza molto approfondita. Hanno convolato a nozze dopo una lunga convivenza, infatti i due sono diventati marito e moglie nel 2015. Ma non si sono sposati in chiesa. Si sono uniti con un matrimonio civile. Insieme hanno avuto due figli: Riccardo e Beatrice. Il primogenito è nato nel 2009 e la secondogenita è nata nel 2012.

Gianluca Delli Ficorelli, cosa pensa la moglie del marito

In una delle poche interviste che ha rilasciato Monica Leofreddi possiamo capire meglio lo stato della sua relazione con Gianluca Delli Ficorelli. L’ultima risale al maggio del 2023, quando la conduttrice è stata ospite a Domani è un altro giorno. Qui si è sbottonata sul primo incontro con Gianluca Delli Ficorelli: “Con lui mi sono conosciuta al mare, tramite amici, venivamo da storie finite, non volevamo innamorarci e invece ci siamo innamorati”, racconta. “È scoppiato questo amore. Oltre al fatto che è molto bello, mi ha colpito la sua onestà d’animo, mi è parsa subito una brava persona”.