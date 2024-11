Monica Leofreddi è pronta a raccontarsi come forse non ha mai fatto prima nella puntata di Storie di donne al bivio, il programma ideato e condotto da Monica Setta su Rai2. Un viaggio dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo pronte a raccontare e condividere con il pubblico le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra le protagoniste di questa settimana c’è Monica Leoffredi conduttrice di successo che da diversi anni ritroviamo in video come opinionista ed ospite di diversi programmi, tra cui “ore 14” di Milo Infante su Rai2. Il pubblico televisivo la ricorderà sicuramente per il programma campione d’ascolti “L’Italia sul 2” che ha condotto per tantissimi anni registrando ottimi risultati.

Proprio la conduttrice dalle pagine di Libero ha sottolineato: “per anni, all’Italia sul 2 abbiamo fatto numeri pazzeschi e portato tanta pubblicità a casa”. Nonostante i numeri importanti però la conduttrice ha dichiarato: “credo di essere il personaggio che guadagna meno in Rai”. Una confessione quella della conduttrice che ha prontamente precisato: “non mi lamento eh, ma se lavori in tv non sei miliardario” per poi lanciare una frecciata alla Rai “non ho avuto gratifiche”.

Monica Leofreddi: dalla storia con Antonello Venditi alla mancata conduzione de L’Isola dei Famosi

Durante la sua carriera Monica Leofreddi ha avuto anche la proposta di condurre L’Isola dei Famosi, un’idea venuta tantissimi anni fa all’ex direttore di Rai2 e mai concretizzatasi per il ritorno al timone di Simona Ventura. Proprio la Leoffredi ricordando quel momento ha precisato: “c’era questa idea partita dal direttore, non avevo mai parlato con Giorgio Gori. Poi Simona è tornata su Raidue”.

Tv a parte, il nome di Monica Leoffredi è stato spesso associato a quello di Antonello Venditti, cantautore romano a cui è stata legata per dieci anni d’amore. Una lunga ed importante storia d’amore terminata per i troppi tradimenti stando a quanto confessato dalla conduttrice: “Antonello mi ha riempito di corna, negava sempre”.

