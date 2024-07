Gianluca Delli Ficorelli, Riccardo e Beatrice: marito e figli di Monica Leofreddi/ “Cercavamo un figlio ma…”

Chi è Gianluca Delli Ficorelli, marito di Monica Leofreddi con il quale ha avuto due figli

Monica Leofreddi è da anni innamoratissima di Gianluca Delli Ficorelli, che è diventato suo marito e poi papà dei suoi figli. L’uomo è laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università La Sapienza di Roma e si è fatto conoscere dalla comunità medica in quanto autore di diversi articoli pubblicati su famose riviste scientifiche.

La giornalista ha raccontato in passato di averlo incontrato in età adulta e di aver voluto subito creare una famiglia insieme a lui: “Quando l’ho conosciuto eravamo entrambi grandi e quindi siamo subito andati a convivere e abbiamo cercato un figlio. Abbiamo provato anche con l’adozione, mi sono sottoposta a diverse cure e quando stavamo per arrenderci è arrivata la notizia più bella”. Monica e Gianluca sono infatti genitori di due ragazzi: Riccardo e Beatrice, nati entrambi tramite fecondazione assistita rispettivamente nel 2009 e nel 2012.

Prima di Gianluca Delli Ficorelli, nel cuore di Monica Leofreddi c’era Antonello Venditti…

Prima della bellissima storia d’amore col marito Gianluca Delli Ficorelli, Monica Leofreddi ha avuto una lunga relazione col cantante Antonello Venditti. I due sono stati fidanzati per circa 10 anni e il cantante, nel 1995, le ha anche dedicato la sua celebre canzone ‘Ogni volta’. Nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, di quel periodo la giornalista ha ricordato: “Ero giovane e mi vergognavo perché avevo paura di essere etichettata in televisione come la fidanzata di. Nella carriera mi sono sudata tutto anche il mio ingresso in Rai fatto con un provino, ma avevo paura che questa storia mettesse delle ombre sulla mia professione”. La storia con Venditti è poi giunta al termine ma solo poco tempo dopo nella vita della conduttrice è arrivato colui che sarebbe diventato suo marito e che ancora oggi è al suo fianco.











