Gianluca Frabotta, chi è il terzino Juventus/ Dall’Under 23 all’esordio in Serie A

Gianluca Frabotta è tra i giovani calciatori che Maurizio Sarri ha deciso di lanciare in questa parte finale della stagione, dopo che è stata chiusa la “pratica” scudetto. Il terzino sinistro classe 1999 si è già fatto notare nella sfida Juventus-Roma, con un tiro nel primo tempo dopo una bella cavalcata sulla fascia. In forza alla Juventus Under 23, fa oggi il suo esordio in Serie A. Per chi ancora non lo conosce bene, si tratta di un terzino sinistro che ha buone doti offensive, ma può essere adattato anche a destra. L’allenatore bianconero ha deciso di fargli presidiare la corsia solitamente occupata da Alex Sandro per far rifiatare il brasiliano. Per Frabotta si tratta comunque di una sfida speciale, essendo nato a Roma. Ma calcisticamente si è formato nel vivaio del Bologna, che lo aveva notato quando militava nel Savio Calcio. E allora il club felsineo ha deciso di scommettere su di lui quando aveva appena 15 anni.

GIANLUCA FRABOTTA, CHI È IL TERZINO JUVENTUS

Gianluca Frabotta si è fatto subito notare nell’Under 17 del Bologna, infatti ha conquistato poi la “promozione” in Primavera, di cui diventa un elemento stabile dopo aver sfruttato qualche occasione. Nella stagione 2016/2017 Roberto Donadoni, che allora allenava il Bologna, lo ha convocato in prima squadra per la partita di Coppa Italia contro l’Inter, portandolo in panchina. Un piccolo assaggio del calcio professionistico per il terzino, che ha poi cominciato a fare la “gavetta” in prestito. Nella passata stagione ha giocato prima al Renate e poi al Pordenone, quindi in Serie C, aiutando i neroverdi a conquistare la storica promozione nella Serie B. Poi la chance della vita: la Juventus lo nota e quindi lo acquista a titolo definitivo dal Bologna. Con la Juventus Under 23 Frabotta, che ha collezionato 11 presenze tra Nazionale U18, U19 e U20, ha centrato playoff e alzato la Coppa Italia di categoria.



