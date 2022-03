Gianluca Fubelli Scintilla e Federica Camba stanno insieme?/ Dopo Elena Morali…

GIANLUCA FUBELLI: UN NUOVO AMORE?

Gianluca “Scintilla” Fubelli, il noto comico e conduttore televisivo, sta attraversando una nuova fase della sua vita. Nelle ultime settimane, infatti, è tornato in tv, su Canale 9, con il programma “Stand Up – Comici in prova”. Non solo! Dopo la rottura con Elena Morali (ora nello show “La Pupa e il Secchione Show” condotto da Barbara D’Urso), anche in amore ci sarebbero belle novità!

Al momento il 48enne non ha ancora mai parlato di un nuovo amore ma le foto condivise sui social sembrerebbero non lasciare dubbi… Scintilla, infatti, appare al fianco di una splendida donna. I due sono al mare e gli atteggiamenti sembrerebbero essere molto intimi. Non quelli, dunque, di una semplice amicizia. La coppia, infatti, si fa sempre immortalare vicina, mostrando il più dolce dei sorrisi. Chi è la fortunata?

LEI, CANTAUTRICE RICHIESTISSIMA DAI BIG

La donna che appare al fianco di Gianluca Fubelli è una talentuosa artista di nome Federica Camba, autrice di molte famosissime hit. Per anni ha preferito di non mostrarsi troppo ma, dal 2010, con “Magari oppure no”, ha deciso di esporsi di più come cantautrice. Per farlo, ha scelto il nick La Camba. In veste di autrice, tra le sue collaborazioni, i brani scritti per tanti big della canzone italiani come: Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Emma, Nek, Gianni Morandi e Marco Masini.

Due artisti che si incontrano, due cuori che vibrano sulla stessa nota… Le foto social di Fubelli sembrano proprio testimoniarlo. Ora non ci resta che attendere che l’unione venga ufficializzata. Anche se, di sicuro, la frequentazione con Federica non è certo celata ma mostrata al mondo intero! Insomma, la “scintilla” si è accesa di nuovo!

