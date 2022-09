Gianluca Gazzoli/ “Nudi per la Vita? Preparatevi a qualcosa di mai visto prima”

Gianluca Gazzoli pronto per Nudi per la Vita: “Sarà qualcosa di inedito, una sfida che non avrei mai pensato di affrontare”

Tutto confermato, c’è anche Gianluca Gazzoli tra i protagonisti di Nudi per la Vita, il nuovo programma di Mara Maionchi ideato e pensato per “spingere” e sensibilizzare le persone in tema di prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Tra i volti noti che prenderanno parte al programma c’è anche Gianluca Gazzoli, proprio come aveva anticipato qualche tempo fa su Instagram il noto conduttore radiofonico e televisivo.

Domenica in anticipazioni 11 settembre 2022/ Ospiti: Loretta Goggi, Stefania Matteuzzi, Mara Maionchi

“Sarà un avventura che mai avrei pensato di affrontare. Un viaggio tra emozioni, sfide con noi stessi e soprattutto totalmente fuori da quella che è solitamente la mia comfort zone. […] Preparatevi a vedere qualcosa che non avete mai visto prima in TV ma sono già molto orgoglioso di quello che abbiamo vissuto“.

Marcello Molfino e Delfina Delettrez/ Chi è l'ex marito e l'ex moglie di Francesca Barra e Claudio Santamaria

Gianluca Gazzoli, il grande amore per le radio: le esperienze a Rai Radio2 e a Radio Deejay

Nonostante il classe 88 faccia parte di una nuova generazione di presentatori, Gianluca ha all’attivo diverse esperienze televisive e radiofoniche importanti. Il suo debutto arriva nel 2014 su Radio Number One, successivamente diventa voce di RAI Radio2 dove conduce il suo programma quotidiano KGG . Nel corso degli anni accumula diverse altre collaborazioni: da The Voice (2016) a Quelli Che Il Calcio (2017-2018), passando per Domenica In (2017). Nel 2019 inizia a lavorare per Radio DEEJAY, un’avventura che Giacca porta avanti ancora oggi, ccon l’entusiasmo di sempre.

LEGGI ANCHE:

Loretta Goggi/ "Voglio vivere la mia età e concentrarmi sui miei interessi di oggi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA