La puntata odierna di Domenica In ha accolto oggi in studio uno dei cantanti più iconici del panorama italiano, sia da solista che con la storica band dei Pooh. Stiamo parlando di Riccardo Fogli, accompagnato da sua moglie Karin Trentini che fin dalle battute iniziali dell’intervista si è presa la scena raccontato della genesi e della bellezza dell’amore che li lega ormai da diversi anni,

Da fan a moglie, questa la storia raccontata da Karin Trentini – moglie di Riccardo Fogli – oggi a Domenica In. La consorte del cantante ha infatti spiegato come fin dall’adolescenza idolatrava colui che oggi è suo marito ma c’è voluto del tempo, diversi anni, prima di concretizzare quel sogno d’amore. “Io ero una sua fan, ma proprio vera fan; avevo i poster in camera. L’incontro? Sono stata ‘de coccio’, negli anni ho obbligato i miei genitori ad andare a tutti i suoi concerti”.

Karin Trentini e il primo incontro con Riccardo Fogli: “Sono scappata…”

Proseguendo nel racconto a Domenica In, Karin Trentini – moglie di Riccardo Fogli – ha raccontato come all’età di 28 anni sia finalmente riuscita nell’intento di incontrare il cantante anche se le cose non andarono proprio come previsto. “Lui mi ha notata solo dopo diversi anni, mi emozionavo; lo salutavo da lontano e me ne andavo. Quando stavo per arrivare al dunque, a 28 anni, sono scappata! Anche quando ero fidanzata tutti sapevano che un giorno avrei sposato Riccardo Fogli”. A proposito del tema della gelosia, la moglie di Riccardo Fogli ha invece asserito: “Se sono mai stata gelosa? No, perchè lui è qua ed è mio; in questi casi è questa l’unica certezza”.