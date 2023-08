Gianluca Ginoble de Il Volo e la fidanzata Eleonora Storaro innamoratissimi/ Passione in vacanza a Taormina

Gianluca Ginoble de Il Volo e la fidanzata Eleonora Venturini Storaro beccati insieme a Taormina: la coppia innamoratissima

Se durante i loro concerti amano anche raccontarsi al pubblico, quando non sono sul palco i tre cantanti de Il Volo preferiscono tenere la loro vita privata e amorosa lontana dai riflettori. I paparazzi del settimanale CHI sono però riusciti a beccare Gianluca Ginoble insieme alla sua fidanzata Eleonora Venturini Storaro. Difficile vederli insieme, anche perché sui social il cantante preferisce non condividere momenti che fanno parte della sua vita privata.

A soddisfare la curiosità dei tanti fan del cantante ci ha pensato dunque il settimanale che ha paparazzato Gianluca ed Eleonora insieme in vacanza, a Taormina. “Sono insieme da più di un anno ma restano una coppia piena di passione“, scrive il settimanale a corredo delle immagini; “I due in vacanza non riescono a staccarsi l’uno dall’altra, tra baci e abbracci“, si legge ancora a commento delle foto romantiche.

Gianluca Ginoble, la prima foto con la fidanzata Eleonora e le prime rivelazioni d’amore

Ricordiamo che Eleonora Venturini Storaro è una giovane stilista e nipote del grande direttore della fotografia Vittorio Storaro. Gianluca Ginoble – dopo aver parlato di lei per la prima volta a Verissimo, dichiarando: “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora. Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice!” – ha presentato ufficialmente la fidanzata qualche tempo fa, con un romantico post su Instagram. “E dopo ho incontrato te”, sono state le parole con le quali Gianluca ha pubblicato il primo scatto di coppia con la sua dolce metà. Oggi sappiamo che la storia d’amore tra i due continua a gonfie vele.

