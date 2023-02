Gianluca Grignani: l’abbandono del padre, gli eccessi di alcool e droghe/ Lui: “Oggi sono astemio…”

Gianluca Grignani, il rapporto col padre il messaggio dietro la canzone di Sanremo 2023

Gianluca Grignani è stato uno dei cantanti più attesi del Festival di Sanremo 2023, arrivato dodicesimo nella classifica finale con il brano “Quanto mi manca il fiato”, il cantautore è stato molto apprezzato anche perché dietro il suo ritorno sul palco risiede una lunga e tragica storia legata al rapporto con il padre e ai problemi con l’alcool. Il brano portato da Gianluca Grignani al Festival di Sanremo 2023 è dedicato al padre, doveva chiamarsi “Ciao Papà” ma era poco d’effetto secondo il cantante che nel brano racconta del papà che lo ha abbandonato quando era piccolo e di una telefonata in cui il genitore gli chiedeva se sarebbe andato al suo funerale.

Gianluca in merito al padre Paolo ha raccontato che era un uomo in giacca e cravatta, era sempre impegnato per il lavoro, lo ha sempre trascurato finchè un giorno lo portò insieme a lui ad una festa e in un certo senso il cantante racconta di averlo conosciuto li per la prima volta. A Domenica in Grignani aveva dichiarato: “Non perdonerò mai mio padre perché agli errori si ripara. Lui ai suoi non ha mai riparato, questo ai figli non si fa. Ci ho messo 44 anni a capirlo, a elaborare quel vuoto d’amore”

Gianluca Grignani: dopo i problemi con l’alcool oggi è astemio

Al di la dell’abbandono del padre, la vita di Gianluca Grignani è stata a lungo segnata da eccessi, alcool e droghe. Per raccontarsi agli italiani e “avere la loro fiducia”, il cantautore aveva raccontato questa dolorosa esperienza a Le Iene: “La bottiglia di vodka volteggia nella mia mano lungo il soppalco della villa che si affaccia sulla collina di vigneti. Indosso una vestaglia blu. La sostanza è nascosta sapientemente in bagno: ogni tanto la vado a trovare, per non cedere a qualcosa che neanche io so cosa è. L’alcol non fa effetto, non mi calma. Sono solo”.

Poi il cantautore ha aggiunto: “Il mio cervello srotola immagini e pensieri in quest’ordine: padre, madre, figli, lavoro, amici. Mi sento cadere, ma il mio corpo è ancora lì. Fermo. Immobile. Grido: “La mia vita per un motivo…aiuto!”. Adesso la situazione del cantautore è molto diversa, tanto che lui stesso, anche dopo alcune “accuse” da parte del web che non lo ha trovato sempre “lucido” nel corso di Sanremo 2023, ha dichiarato a Le Iene: “Ragazzi io sono astemio, sappiatelo! Mi è capitato, non posso dire dove, di essere ubriaco. Ma mi basta pochissimo, devo stare proprio attento”.











