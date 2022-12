Gianluca Grignani, il ritorno a Sanremo 2023/ “La cosa più difficile sarà..”

Sanremo 2023 segna il ritorno alla musica del Big per antonomasia, Gianluca Grignani

Manca sempre meno al via a Sanremo 2023, e, intanto, uno dei Big più quotati dai bookmakers alla vittoria sanremese, Gianluca Grignani, si racconta in toto come artista e uomo. É da poco tornato allo status di single, all’età di 50 anni, e reduce dalla separazione dalla ex moglie Francesca Dell’Olio, ora, la pop-rock-star di Milano torna al suo amore più grande, la musica, e lo fa prendendo parte alla kermesse musicale più attesa del 2023. Amadeus lo ha promosso tra i 28 concorrenti Big di Sanremo 2023 e, nell’attesa di tornare a cantare sul palco del Teatro Ariston, Gianluca Grignani si racconta in un’intervista intimista concessa a La Repubblica, dove -tra le altre dichiarazioni – parla ai fan e non anche della sua canzone sanremese, Quando ti manca il fiato: “Avevo già pensato di proporla al Festival qualche anno fa, poi avevo cambiato idea, non mi sentivo protetto da me stesso per poterla fare -fa sapere sibillino, il cantautore che ispira diverse generazioni di fan e artisti-. Il dubbio non era se andare a Sanremo, la cosa più difficile sarà cantare questo pezzo». Insomma la canzone Quando ti manca il fiato potrebbe rivelarsi un’emozione al cardiopalmo per i fruitori di musica, e al contempo, per lo stesso Gianluca Grignani. Si preannuncia quindi essere una canzone sia tecnicamente che emotivamente, impegnativa da eseguire.

Ma Gianluca Grignani é pronto a condividere la sua canzone con il grande pubblico di Sanremo e con i suoi fan. Del resto la musica rimane il suo primo grande amore: «Nella mia casa, quella in cui sono rimasto dopo la separazione, c’è uno studio di registrazione, con musicisti che vanno e vengono, e con me suonano. Non so nemmeno se sia buona musica, ma so che ci sono immerso. Quindi oggi, sono un Grignani allenato alla musica. Se dovessi scommettere non sulle classifiche ma su un artista che si sbatte per la musica, quello sono io».

Cosa pensa del ritorno live alla kermesse che lo vedrà protagonista tra i Big di Sanremo 2023, dove figurano anche giovani talenti come LDA? A Gianluca Grignani non interessa diventare un caso mediatico “clickbaiting” con la presenza al Festival, l’importante per lui resta fare essenzialmente musica: “A me diventare “un caso” non interessa, io la fama la rifuggo. Sono una barca a vela, è vero -aggiunge-, ma il vento mi porta nella direzione giusta e la canzone va nella direzione giusta, sento il bisogno di farla e la farò”. Per lui quindi l’obiettivo é trasmettere la sua emozione in un messaggio universale in formato canzone. Il cantautore pop-rock di Destinazione paradiso, dall’alto delle sue 50 primavere, dichiara inoltre, con fierezza, si non avere rimpianti: «No, mai avuti, magari ce li hanno alcune persone che hanno vissuto attorno a me. Io no, mi sento figlio del tempo in cui vivo, e so di essere molto fortunato».

Gianluca Grignani, sostanzialmente, vive da sempre Controtempo, come il titolo di una sua canzone, e da figlio dei tempi che corrono oggi si vede in sintonia con alcuni artisti della nuova generazione: «[…] La generazione dei musicisti di oggi sente la mia stessa esigenza musicale, sono in sintonia con un sacco di giovani interessanti, come Blanco, Rkomi, Irama, Lazza, siamo fratelli, lavoriamo con passione».











