L’anno che verrà 2023, LDA nel cast degli ospiti/ L’ex Amici passa da Mediaset a Rai?

L’anno Che verrà, LDA é nella line-up degli artisti sul palco di Capodanno 2023

Quando ormai manca sempre meno allo scoccare della prima notte di Capodanno 2023, fa rumore nel web che LDA sia tra gli artisti anticipati nel cast de L’anno che verrà. Eccezionalmente, il figlio di Gigi D’Alessio e talento cantautore che lo scorso anno raggiungeva la popolarità in TV prendendo parte al talent di Canale 5, Amici 21 di Maria De Filippi, non farà parte del cast di Capodanno in musica, l’evento condotto da Federica Panicucci, come il talent, per le reti Mediaset. LDA farà invece parte del cast de L’anno che verrà condotto da Amadeus, su Rai Uno, dopo essere stato insignito da quest’ultimo della promozione all’atteso Sanremo 2023. La 73esima edizione del Festival della Canzone italiana, dal Teatro Ariston di Sanremo, andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023, e mentre tra i 28 Big concorrenti il popolo del web esulta per il preannunciato debutto sanremese di LDA, quest’ultimo é pronto a riscaldare l’ugola d’oro di Napoli intrattenendo i telespettatori nella notte di San Silvestro che darà il via al nuovo anno, per gli ascolti della TV di Stato competitor delle reti Mediaset. Una notizia che infiamma, intanto, la polemica web esplosa nell’ultimo periodo, rispetto alla mancata ospitata TV di LDA e Albe ad Amici 22 in corso, in concomitanza con il rilascio del singolo Cado, il duetto dei due ex Amici 21.

LDA: "tocca a a me fare il Babbo"/ Reunion con mamma Carmela e papà Gigi D'Alessio

Ma LDA non sarà il solo Big di Sanremo 2023 a presenziare a L’anno che verrà di Amadeus. Stando alle anticipazioni TV dell’evento di fine anno 2022 e inizio anno 2023, infatti, oltre al cantautore 19enne nel cast di Sanremo 2023 figurano anche i Modà e l’altro debuttante al Festival, Mr. Rain.

Gli altri artisti nel cast degli ospiti a L’anno che verrà

Tra gli altri artisti attesi all’evento di RaiUno, poi, si aggiungono:

LDA, l'invito di Albe sorprende/ Insieme alla gara cover di Sanremo 2023?

Dargen D’Amico

Francesco Renga e Nek

Iva Zanicchi

Noemi

Piero Pelù

Raf

Rettore

Ricchi e Poveri

Sandy Marton

Umberto Tozzi

Tracy Spencer

E tra quest’ultimi nomi, stando a quanto anticipato da All music Italia, figurano anche degli artisti che si sarebbero candidati al Festival senza poi essere confermati tra i 28 Big sanremesi, Raf, Ricchi e Poveri, Francesco Renza, con Nek che invece avrebbe dato comunicazione di un ritiro spontaneo last-minute. L’evento Rai é di fatto un’occasione per la valorizzazione dell’intero territorio regionale e si realizzerà in partnership con la Regione Umbria e in collaborazione con il Comune di Perugia.

Capodanno in musica: da Amici, Luigi Strangis, Angelina Mango/ Assente LDA, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA