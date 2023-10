Gianluca Grignani, morto il padre Paolo/ La dedica speciale del cantante

Muore il padre di Grignani: la dedica del cantante

Gianluca Grignani ha subito una grave perdita, il papà Paolo è venuto a mancare nelle scorse ore. Il cantante ha sempre rivelato di aver avuto un rapporto molto complicato con il genitore. Nonostante ciò, gli aveva dedicato il brano con il quale si è esibito a Sanremo: Quando ti manca il fiato.

E’ proprio con una frase estrapolata da quella canzone che Grignani ha dato il saluto definitivo a suo padre: “E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà” scrive l’artista a corredo di una foto che lo ritrae bambino accanto al genitore. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio di colleghi ed esponenti del mondo dello spettacolo tra cui Antonella Clerici, Piero Pelù, Mietta, Laura Pausini, Nek e Raimondo Todaro.

Grignani e l’abbandono del padre: “Non lo perdonerò mai”

Grignani si è presentato a Sanremo con un brano che racconta l’abbandono del padre quando era molto piccolo. Il rocker aveva parlato già a Domenica In del difficile rapporto con il genitore. Lo ha descritto come un uomo spesso impegnato a lavoro che non prestava mai attenzione al figlio.

“Non perdonerò mai mio padre perché agli errori si ripara. Lui ai suoi non ha mai riparato, questo ai figli non si fa. Ci ho messo 44 anni a capirlo, a elaborare quel vuoto d’amore” affermava Gianluca Grignani il quale ha trascorso una parte della sua vita in eccessi di alcool e droga: “La bottiglia di vodka volteggia nella mia mano lungo il soppalco della villa che si affaccia sulla collina di vigneti. Indosso una vestaglia blu. La sostanza è nascosta sapientemente in bagno: ogni tanto la vado a trovare, per non cedere a qualcosa che neanche io so cosa è. L’alcol non fa effetto, non mi calma. Sono solo”.

