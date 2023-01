Gianluca Grignani, rivelato il testo del brano di Sanremo 2023/ Squalifica in arrivo?

Gianluca Grignani, il brano di Sanremo 2023 è stato rivelato: prevista la squalifica?

Nelle ultime ore, Gianluca Grignani è finito al centro della critica per un evento legato alla sua partecipazione a Sanremo 2023. Come riporta MOW Mag, il critico letterario Gian Paolo Serino avrebbe reso pubblico sui social una piccola parte del brano che il cantante porterà al Festival.

I fan di Gianluca Grignani si sono allarmati, per il fatto che questo spoiler potrebbe portare alla squalifica del cantante. Come riporta Il Messaggero: “Nonostante questo, Grignani però resta in gara a Sanremo. Come spiegano delle fonti Rai vicine all’organizzazione del Festival di Sanremo, lo spoiler di pochi secondi non pregiudica per la direzione del festival la partecipazione dell’artista. Il caso, dunque, si è aperto è chiuso in poche ore”. Dunque, sembra che la situazione per l’artista sia favorevole e che difficilmente andrebbe incontro all’esclusione da Sanremo 2023, considerando che la responsabilità di quanto avvenuto non è di Grignani.

Amadeus annuncia: “Gino Paoli ospite a Sanremo 2023”

Sanremo 2023 arricchirà la sua kermesse canora con un’artista che ha fatto la storia della musica: Gino Paoli. Ad annunciare l’artista come ospite speciale è stato Amadeus a Domenica In: “Ci sarà Gino Paoli sabato sera durante la finale. Quest’anno volevo omaggiare grandi cantanti della musica italiana, che sono con noi. Perché doverli ricordare soltanto dopo? Abbiamo cantanti meravigliosi, attualissimi, amati e che hanno diritto di stare su questo palco, perché ci hanno regalato canzoni indimenticabili”.

Il noto conduttore di Sanremo 2023 aggiunge: “Fa parte della storia della nostra musica e deve essere applaudito al Festival”. Poi cambia argomento e svela: “Tenetevi pronti, perché al Festival di Sanremo accadono magicamente cose che non avevi previsto. Stiamo lavorando ancora, ma finché la cosa non è concreta, non si può chiaramente dire. È una cosa molto bella”.











