Gianluca Mastelli Vs Lucia Bramieri/ Video: “Odio la falsità di certe persone…”

Avvistata nuova possibile lite social all’orizzonte? In questo caldo sabato pomeriggio non c’è di meglio di frecciatine e vecchi attriti a tirarci sù e tenerci freschi e attivi soprattutto quando la possibile frecciatina arriva da un personaggio come Gianluca Mastelli e potrebbe essere rivolta a Lucia Bramieri. I due sono stati insieme qualche mese fa, almeno a favore delle telecamere, è molti avevano avvisato la vedova Bramieri del fatto che lui l’avrebbe fatta soffrire visto che è molto interessato ad altro e, soprattutto, è concentrato su se stesso. La dimostrazione è arrivata proprio oggi sui social dove lui si è mostrato con una maglietta che lo ritrae negli studi di Uomini e donne (è già questo, almeno a leggere ai commenti, è un biglietto di sola andata alla neuro) e dove parla di lui in terza persona. Gianluca Mastelli saluta i fan, li ringrazia e annuncia un fine settimana di eventi e di “tutto e di più” ma poi tutto cambia.

GIANLUCA MASTELLI LANCIA LA SUA FRECCIATINA A LUCIA BRAMIERI?

Prima di staccare il video pubblicato su Instagram, Gianluca Mastelli ha subito lanciato la sua frecciatina alle persone poco sincere e invidiose. In particolare, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e donne dice: “Gianluca si è svegliato mezz’ora fa, è stanchissimo. Ieri serata importante, bella però…c’è un però…. A differenza di altre persone sono vero, esisto e sono coerente. Detesto la cattiveria, l’invidia e l’ipocrisia di alcune persone…“. Gianluca non fa mai il nome di Lucia ma rimane il fatto che l’unica con cui ha avuto attriti in questi ultimi giorni è stata proprio la vedova Bramieri. Cosa sarà successo e cos’è questo però che Gianluca Mastelli lascia intendere senza approfondire? A quanto pare lo scopriremo al prossimo post. Clicca qui per vedere il video del momento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA