Gianluca Pea, ex marito Pamela Petrarolo/ La separazione nel 2017

Giovanni Benevento oggi è l’amore di Pamela Petrarolo, ma la nota soubrette televisiva ha alle spalle un matrimonio. Chi è Gianluca Pea? Questa la domanda che tantissime persone si stanno ponendo in questi minuti: lui, infatti, è l’ex marito della ragazza simbolo di “Non è la Rai”, tra le nuove concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022.

Gianluca Pea nella vita è un agente di viaggi ed è noto al grande pubblico soprattutto per la lunga relazione con Pamela Petrarolo. La storia d’amore tra i due è iniziata alla fine degli anni Novanta, per la precisione nel 1998. Tre anni più tardi, nel 2001, i due hanno deciso di andare all’altare, in segno del grande sentimento provato l’uno nei confronti dell’altro. Purtroppo la relazione è giunta al termine nel 2017, anno del divorzio ufficiale…

GIANLUCA PEA, CHI È L’EX MARITO DI PAMELA PETRAROLO

Gianluca Pea e Pamela Petrarolo non hanno mai rivelato pubblicamente le cause della rottura e della fine del loro matrimonio. E anche le riviste specializzate non hanno mai approfondito l’argomento, un dato significativo circa la privacy mantenuta dalla coppia. Ciò che appare chiaro e incontrovertibile è l’ottimo rapporto mantenuto da entrambi: nessun divorzio burrascoso e nessuna controversia finita in tribunale, l’affetto è rimasto e le relazioni tra i due sono a dir poco distese. Un esempio molto importante al giorno d’oggi, considerando anche il fatto che Gianluca Pea e Pamela Petrarolo hanno due figlie: le piccole si chiamano Alice e Angelica. I due, inoltre, hanno dovuto affrontare insieme un periodo molto difficile per la malattia della piccola Angelica, colpita alla nascita da una malformazione congenita alla testa. La bimba è stata operata d’urgenza e fortunatamente è andata per il meglio. La stessa Pamela Petrarolo aveva rivelato ai microfoni di Spy: “I medici mi hanno detto che è stato un miracolo, perché se non me ne fossi accorta avrebbe rischiato di morire nel sonno”.

