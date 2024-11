Grande Fratello 2024, amicizia finita tra Ilaria Galassi e Pamela Pretrarolo? Dopo la diretta arriva il chiarimento

Nella puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello 2024 ha spiazzato tutti la frattura nell’amicizia delle Non è la Rai, Ilaria Galassi ha gelato Pamela Petrarolo accusandola di non essere leale e di avere un carattere prevaricatorio e opprimente. Durante il duro confronto che è sfociato in una vera e propria lite in cui è intervenuta anche l’altra ex Non è la Rai Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo è scoppiata a piangere in diretta sentendosi sotto attacco. Finita la puntata, tuttavia, le due hanno avuto un confronto provando a superare le divergenze.

Dopo la diretta del Grande Fratello 2024, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo nella notte hanno deciso di scambiare due chiacchere per provare a chiarirsi. Ilaria ha mantenuto il punto ribadendo di essersi infastidita perché, durante la sua permanenza in Casa, si è sentita spesso ignorata: “Tu non mi ascolti e mi parli sopra”. La Galassi ha spiegato dettagliatamente le sue ragioni ammettendo di avere un carattere piuttosto particolare che non le permette di emergere e di esprimersi con semplicità, e che sperava che Pamela le avesse lasciato i suoi spazio conoscendo le sue insicurezze e le sue difficoltà e invece l’altra componente delle Non è la Rai non ha fatto altro che pensare a sé.

Dopo aver sentito le ragioni dell’amica anche Pamela Petrarolo ha detto la sua chiarendo le sue di ragioni, arrivando a chiederle se solo per questi atteggiamenti ha messo in dubbio la loro amicizia che dura da più di trent’anni, dai tempi di Non è la Rai: “Solo perché ti ho parlato sopra metti in dubbio la mia fiducia nei tuoi confronti?” “Ho avuto anche questo dubbio” è stata la risposta spiazzante dall’altra concorrente del Grande Fratello 2024 che poi ha aggiunto: “Ho sbagliato a non dirtelo subito.” Ilaria Galassi, infine, ha voluto chiarire di non aver mai messo in dubbio il loro rapporto d’amicizia, ma di aver dubitato del suo atteggiamento all’interno della Casa: “È stata una percezione” Insomma, amicizia finita tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo? Se da una parte la prima ha provato a spiegare le sue ragioni, dall’altro Pamela ha continuato dirsi delusa e amareggiata.