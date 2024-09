Gianluca Semprini definisce la sua vita “incasinata”. Il giornalista, ospite di “Ciao Maschio”, racconta: “Ho quattro figli, ho un’agenda che provo a seguire ma non seguo mai. Ho quattro figli con due mogli diverse: non ho una grande famiglia allargata perché non ho mai voluto questo. Ho Federica che ha 23 anni, avuta con Rachele, la mia prima compagna. Non abbiamo mai voluto fare la famiglia allargata, anche se siamo sempre stati molto amici. Quando è arrivata Valentina, la mia attuale moglie, sono arrivati Bianca e due gemelli, Rocco e Maddalena. Tra fratelli si sentono e si frequentano ma non è una famiglia allargata, perché Federica, la mia prima figlia, voleva le cose separate”.

Gianluca Semprini ha vissuto una vita a due facce: la grande gioia e poi il grande dolore. A “Ciao Maschio”, racconta: “Ho avuto una vita molto bella, con un papà imprenditore: un’infanzia fatta di viaggi, di successo negli anni Ottanta. Negli anni Novanta invece grandi dolori, con il fallimento e il tracollo economico, e poi la morte di mia sorella, Arianna. Lei aveva il diabete: è stato un trauma terribile per tutta la famiglia e anche mio papà è morto pochi anni dopo perché non si sopravvive alla morte di una figlia. Ho tenuto entrambi tra le braccia, sono traumi che ti porti dietro. Ma ho voluto vivere anche per Arianna, mia sorella. Pensavo di dover vivere per entrambi”.

Gianluca Semprini: “Sul lavoro sono intransigente”

Il terzo aggettivo con il quale si descrive Gianluca Semprini, dopo “incasinato” e “innamorato”, è “intransigente”: “Sono intransigente soprattutto sul lavoro – racconta -. Sono meticoloso e sono molto geloso della mia vita privata, non ho tanti amici sul lavoro. Una cosa è il lavoro e una la mia famiglia. Lavoravo anche da piccolino con mio papà, sono calvo e calvinista, come dico io. Però mi è servito”. Con la mamma, invece, Gianluca ha avuto un rapporto di “amore e odio. Ora ci stiamo riavvicinando nella sua malattia e ho capito che ha bisogno di me. Loro volevano che facessi l’imprenditore, mi dicevano che ero un fallito. Ora sono un giornalista ma non per merito suo”.