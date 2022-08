Gianluca Semprini riceve messaggio dall’hater in diretta: “Sono agitato”/ “Insultati i miei figli”

Gianluca Semprini agitato in studio: messaggio dall’hater a Estate in diretta

Spiacevole imprevisto per Gianluca Semprini nel corso della nuova puntata di Estate in diretta. Il conduttore ha infatti ricevuto nel corso della puntata il messaggio di un hater che è arrivato ad insultare lui e i suoi figli con volgarità, lasciandolo scosso. È accaduto nel corso della pagina dedicata al gossip, oggi focalizzata proprio sull’uso dei social con focus sul recente sfogo di Christian De Sica.

Proprio quando in studio, con l’intervento del direttore di Novella2000 Roberto Alessi, si è iniziato a parlare di uso improprio dei social, Semprini ha acceso il cellulare, trovando il messaggio di un hater che ha fatto poi leggere soltanto alla collega Roberta Capua.

Gianluca Semprini: “Insultati i miei figli”

Senza leggere il contenuto del messaggio in diretta, Gianluca Semprini ha raccontato a tutti di aver ricevuto insulti pesanti da un hater: “Ha insultato i miei figli, ha scritto questa altra volgarità in tempo reale e, come dice il direttore, andrebbe cambiata la legge. – ha ammesso il conduttore, chiedendo poi di smorzare la tensione – Facciamo una cosa: buttiamola un po’ in musica per rasserenarci un attimo perché mi sono agitato”. Semprini ha cercato dunque di mantenere la calma, mostrando al pubblico un sorriso che si è poi rasserenato solo qualche minuto dopo.

