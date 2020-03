GIANLUCA TRADISCE LA MOGLIE CON UNA 19ENNE/ Serena lo perdona! (C’è posta per te)

Non è facile per Serena perdonare suo marito Gianluca dopo tutto quello che le ha fatto vivere. A C’è posta per te la donna si commuove rivedendolo e rivivendo i momenti insieme attraverso delle foto, poi però ammette di aver sofferto davvero tanto per colpa sua. “Non mi sono mai rifiutata a mio marito, sono sempre stata una moglie fedele e gli sono sempre stata vicina. Ma lui la mia autostima l’ha messa sotto i piedi!” ammette la donna. Poi continua “Ma poi non è neppure tanto il tradimento ma quello che mi ha fatto vivere! È stato un incubo e mi ha fatto passare per una pazza!” Lui rimane quasi sempre in silenzio, confermando tutti i suoi errori. La mediazione di Maria De Filippi, anche in questo caso, è determinante: Serena ci riflette ma non si fida di lui “Anche la prima volta era disperato e poi…”. Tuttavia poi ammette: “Non si può pensare che se io adesso dovessi decidere di aprire la busta poi il nostro matrimonio è un idillio! Lui deve ricostruire quello che ha distrutto.” Così decide di aprire la busta e riabbracciarlo.(Aggiornamento di Anna Montesano)

Gianluca ha tradito la moglie con una 19enne: “Serena, perdonami!”

Gianluca arriva a C’è posta per te per recuperare il rapporto con sua moglie Serena dopo 10 anni di matrimonio. Durante i primi anni insieme ha avuto due scappatelle che lei ha perdonato, poi però ha perso la testa per una ragazza di 19 anni. Se n’è poi innamorato, ha tradito la moglie e l’ha infine lasciata. “Mi sono però accorto che lei non era interessata a me ma soltanto ai miei soldi” ammette l’uomo. Lui racconta di essersi sentito trascurato, di essere un uomo che ha sempre bisogno di ricevere affetto, in gesti e parole. Sua moglie non ha questo tipo di carattere ma lo ha invece avuto al tempo la ragazza 19enne della quale, poi, si è innamorato. Tra i due inizia una storia clandestina che viene però scoperta poco dopo dalla moglie. Lui ammette il tradimento e la lascia per stare con la ragazza.

Gianluca chiede scusa alla moglie Serena dopo averla tradita più volte

Poco dopo sarà però proprio sua moglie a metterlo in guardia da questa ragazza, mettendolo al corrente delle compagnie che frequenta e del fatto che sia interessata soltanto ai suoi beni. Lui allora se ne accerta, poi la si allontana e riesce a riavvicinarsi alla moglie. Peccato che quando viene a sapere che la 19enne è rimasta vittima di un incidente, Gianluca torna da lei. La ragazza gli chiede allora di perdonarla e lui ci ricasca. Serena lo viene poi a scoprire e decide di lasciarlo definitivamente. Oggi lui è a C’è posta per te per chiederle perdono, sperando che accetti di riprovare a costruire il loro rapporto un passo dopo l’altro.



