Gianluca Vacchi indagato: “abusi edilizi in Sardegna”/ Nel mirino villa da 15 milioni

Gianluca Vacchi indagato per presunti abusi edilizi in Costa Smeralda. La procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo che riguarda la villa in costruzione a Pantogia, a Porto Cervo. Stando a quanto riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, l’imprenditore e influencer bolognese è stato iscritto nel registro degli indagati e il procuratore Gregorio Capasso avrebbe cominciato una serie di indagini per verificare se la nuova residenza di lusso, che ha un valore di 15 milioni di euro circa, rispetti le cubature previste e autorizzate dal progetto.

Quest’ultimo prevede la realizzazione di 15 stanze, una discoteca, un campo da padel e 1.200 metri quadrati di terrazze. Da tempo era sotto osservazione da parte dell’Ufficio tecnico del Comune di Arzachena che qualche giorno fa ha emesso un’ordinanza di demolizione e ripristino di alcune aree della villa di Gianluca Vacchi, circa 400 metri cubi, considerate in eccesso rispetto al progetto ordinario e che risulta formalmente approvato.

GIANLUCA VACCHI INDAGATO: LA NOTA DEI LEGALI

Una nuova gatta da pelare per Gianluca Vacchi, che però è pronto a far valere le sue ragioni. «La vicenda ci è nota», precisano infatti i legali del deejay e imprenditore. In una dichiarazione, pubblicata da Bologna Today, gli avvocati Gino Bottiglioni e Gian Comida Ragnedda spiegano che sono al lavoro con il Comune di Arzachena «per dimostrare che non vi è alcun abuso edilizio e che l’edificio è conforme a quanto autorizzato». Riguardo invece la contestazione contro Gianluca Vacchi, i legali di quest’ultimo hanno voluto sottolineare che riguarda «una porzione molto modesta rispetto alla superficie complessiva della villa».

