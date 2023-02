Gianluca Vacchi, morta mamma Mariella: era malata/ Corsa da Miami per ultimo saluto

Grave lutto per Gianluca Vacchi: è morta la mamma del noto imprenditore bolognese, influenze e figlio del fondatore dell’Ima. Il decesso della madre Mariella è avvenuto domenica mattina. La donna, che aveva 83 anni, era una persona molto conosciuta in città per la sua simpatia e la voglia di vivere, infatti, come riportato dal Resto del Carlino, era nota anche per la sua voglia di vivere, grazie alla quale ha sempre reagito con forza e tenacia ai problemi di salute che l’hanno messa sempre a dura prova.

Doti che ha trasmesso al figlio Gianluca Vacchi. Il quotidiano racconta che Mariella Vacchi amava frequentare Cortina, dove trascorreva le sue giornate con le amiche, giocando a burraco, che era una sua grande passione. Inoltre, si apprende che era ricoverata nella Casa di Cura Gruppioni, ma dopo che le sue condizioni di salute erano aggravate, era stata trasferita al Policlinico Sant’Orsola.

GIANLUCA VACCHI, LEGAME FORTE CON MAMMA MARIELLA

Gianluca Vacchi si trovava a Miami quando purtroppo la mamma Mariella è morta. L’imprenditore è però riuscito ad arrivare sabato al capezzale della madre per darle un ultimo abbraccio. Si può, dunque, immaginare il dolore che ha colpito la famiglia dell’influencer. Quest’ultimo peraltro aveva un legame fortissimo con la madre. Questo lutto purtroppo è stata anche l’occasione per riunire i due fratelli Gianluca e Bernardo, che parteciperanno ai funerali che si svolgeranno in forma strettamente privata. Abituato a condividere quasi ogni momento della sua vita, Gianluca Vacchi si è mostrato particolarmente riservato in questa occasione, infatti finora non ha pubblicato alcun post sui social in merito alla tragedia che lo ha colpito, preferendo affrontare questo momento difficile e complicato stretto dall’affetto dei suoi cari, a partire da quello della compagna Sharon Fonseca.

