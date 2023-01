Gianluca Vialli, Messa in suffragio/ Il saluto di Cremona, il funerale sarà a Londra

GIANLUCA VIALLI, OGGI LA MESSA IN SUFFRAGIO CREMONA

Si terrà oggi, lunedì 9 gennaio, la Messa in suffragio per Gianluca Vialli. Nella sua Cremona, alle ore 18:30, la chiesa di Cristo Re accompagnerà l’ex attaccante scomparso pochi giorni fa per l’ultimo saluto da parte della folla. Il luogo è simbolico: la famiglia inizialmente aveva pensato al Duomo – o meglio, era una proposta – ma poi i suoi cari hanno pensato che per l’ultimo saluto a Vialli fosse più “consono” il campetto dell’oratorio presso il quale Gianluca aveva iniziato a tirare i primi calci ad un pallone, lanciandosi verso una carriera che ce lo ha fatto conoscere come straordinario calciatore.

Attaccante capace di vincere tutto quello che c’era da vincere, e poi come allenatore e ancora team manager della nazionale che ha sbancato gli Europei (in coppia con l’amico Roberto Mancini, compagno di mille battaglie). Infine il Vialli uomo, che per un lungo periodo ha avuto a che fare con il tumore al pancreas: nonostante questo, Vialli ha lottato a lungo e nel corso della malattia ha sempre ricordato come questo imprevisto, che alla fine gli ha tolto la vita, potesse essere affrontato non come una sfortuna quanto come un’opportunità. Cosa che ha fatto sino al termine dei suoi giorni terreni.

ATTESE TANTISSIME PERSONE PER L’ULTIMO SALUTO

Oggi dunque Cremona darà il suo ultimo saluto a Gianluca Vialli. La folla sarà presumibilmente oceanica: la famiglia ha deciso che tutti potessero parteciparvi. La chiesa di Cristo Re ha una capienza di circa 300 persone: troppo pochi, e allora le porte dell’edificio saranno aperte così che anche chi non dovesse riuscire a entrare – e saranno tanti – possano comunque seguire la cerimonia. Inoltre, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti ha disposto un minuto di silenzio a mezzogiorno (dunque è già stato osservato) e per tutta la giornata di oggi, 9 gennaio 2023, le bandiere civiche che campeggiano sugli edifici pubblici saranno esposte a mezz’asta in segno di lutto.

Il primo cittadino ha poi invitato tutta la cittadinanza, compresi esercizi pubblici e organizzazioni sociali, culturali e commerciali, a promuovere momenti di silenzio e raccoglimento. Cremona si prepara a salutare il suo onorevole cittadino Gianluca Vialli: ricordiamo che questi non saranno i funerali dell’ex campione. Come già comunicato nei giorni scorsi, le esequie saranno a Londra ma a oggi non sono ancora stati comunicati il luogo preciso e la data.











