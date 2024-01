Fedez torna sui social e ricorda commosso Gianluca Vialli/ “Abbiamo la stessa cicatrice. Mi diceva…”

Fedez fa il ritorno sui social ricordando con commozione Gianluca Vialli

Fedez è tornato sui social. Dopo giorni di silenzio, dovuti ai problemi che hanno investito la moglie Chiara Ferragni, il rapper è riapparso su Instagram con alcune stories in cui però non parla di se o della situazione che sta vivendo la sua famiglia, ma ricorda invece Gianluca Vialli. Il 6 gennaio dello scorso anno l’ex calciatore moriva dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas, malattia che ha colpito anche Fedez.

Proprio nei giorni in cui il rapper scopriva la malattia, Vialli gli è stato vicino con una lunga telefonata, nella quale gli spiegava cosa avrebbe dovuto affrontare e lo incoraggiava a combattere così come lui stesso ha fatto. Nella serata intitolata ‘My name is Luca. Ballata per Vialli’, Fedez ha voluto ricordare quello che per lui era diventato un amico, seppur soltanto telefonicamente.

Fedez su Gianluca Vialli: “L’ho conosciuto in una telefonata di tre ore e…”

“Gianluca Vialli l’ho conosciuto in una telefonata di tre ore, non ho mai pianto con una persona che non avevo mai conosciuto di persona. – ha ricordato sul palco dell’evento Fedez – Io e lui abbiamo la stessa cicatrice, lui mi mandava dei messaggi sulla cicatrice, mi diceva di farci la foto con la cicatrice, era la nostra forza, diceva, la testimonianza di ciò che avevamo vissuto.” ha spiegato.

Non senza commozione, Fedez ha quindi raccontato alcuni aneddoti su Gianluca Vialli durante la serata che ha visto presente anche Sofia Vialli, figlia dell’ex calciatore. Un ritorno social, questo di Fedez, che era molto atteso dai suoi tanti follower, che attendono tuttavia anche qualche parola sul caso che ha messo sua moglie, e di riflesso lui stesso, nel mirino di pesanti accuse.

