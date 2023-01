Gianluca Vialli, ultimo messaggio vocale/ “Conto di rompere le p*lle ancora per anni”

Gianluca Vialli, poco più di un mese fa, ha inviato il suo ultimo messaggio vocale al giornalista Marino Bartoletti, che ha deciso di condividerlo con tutti i telespettatori della trasmissione di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”, condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio della giornata odierna, lunedì 9 gennaio 2023. Parole pronunciate – ha precisato Bartoletti – quando Vialli ancora non si era dimesso da capo delegazione della Nazionale italiana, ma sapeva già cosa gli stesse accadendo.

Gianluca Vialli, Messa in suffragio/ Il saluto di Cremona, il funerale sarà a Londra

GIANLUCA VIALLI, L’ULTIMO MESSAGGIO VOCALE: “SI VA AVANTI A TESTA ALTA E CON GRANDE DIGNITÀ”

Dopodiché, nella commozione generale dello studio, è stato riprodotto in diretta l’audio di Gianluca Vialli: “Ciao Marino, eccomi qua. Grazie per il messaggio, ricambio l’abbraccio prima di tutto e i saluti. Non ci vediamo da un po’, ma l’importante è che tu stia bene. Io sono impegnato in questo percorso tra alti e bassi, ma non posso lamentarmi, ci sono tante cose positive che mi stanno succedendo, tra Nazionale, documentario… Si va avanti a testa alta, petto in fuori, con grande dignità, con grande ottimismo e conto di rompere le p*lle alla gente per tanti altri anni ancora. Dovrete sopportarmi ancora per un altro po’, spero. A presto e buona vita!”.

LEGGI ANCHE:

Calcio, Sla e tumori/ Ricerca è eredità di Gianluca Vialli: troppe "morti bianche"Olivia e Sofia, figlie Gianluca Vialli/ "Devono aiutare gli altri e non darsi arie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA