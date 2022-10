Gianluigi Buffon, ex marito Alena Seredova/ Lei: “le corna? L’ho scoperto in radio”

Alena Seredova e la storia d’amore con Gianluigi Gigi Buffon

Gianluigi “Gigi” Buffon è l’ex marito di Alena Seredova. Un grande amore quello nato tra la modella e showgirl nata nella Repubblica Ceca e l’ex portiere della Nazionale Italiana di Calcio. La loro storia ha fatto sognare tantissimi separazioni: una bellissima coppia, felici ed innamorati. Il loro matrimonio è stato uno dei più seguiti, ma improvvisamente dopo la nascita di due splendidi figli nel 2014 la notizia bomba: Alena Seredova e Gigi Buffon si lasciano. La coppia annuncia la separazione nel 2014. Il motivo? Un tradimento del campione di calcio con la giornalista di sport Ilaria d’Amico.

Alena Seredova scopre di essere stata tradita ascoltando la radio: “le corna? L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente”.

Alena Seredova e il tradimento di Gianluigi Gigi Buffon

Un duro colpo per Alena Seredova che, ospite di Verissimo, ha confessato tutto il suo immenso dolore nello scoprire che il marito Gianluigi Gigi Buffon la tradiva con Ilaria D’Amico. “Inizialmente la delusione e il dolore sono stati pazzeschi. Ho cercato di mantenere il silenzio perché avevo pietà di me stessa e soprattutto per mantenere una calma per proteggere i ragazzi. Anche se avrei una ciotola di sassolini nelle scarpe da togliermi, non potrei andare in giro a sparlare di lui” – ha detto la showgirl nel salotto di Silvia Toffanin precisando – “finché sarò viva, rimane il papà dei miei figli, non posso sputargli in faccia”.

Dal loro amore, infatti, sono nati due splendidi figli: Louis Thomas, nato il 28 dicembre 2007, e David Lee nato il 31 ottobre 2009. Con il passare del tempo però i rapporti tra i due ex sono migliorati come ha raccontato Alena: “da quando è a Parigi è tutto più tranquillo. Ad oggi abbiamo instaurato un rapporto civile, abbiamo due figli insieme e ci consultiamo sull’educazione. Ma io non sono adatta per le famiglie allargate, non posso pensare di andare in vacanza tutti insieme. Invidio chi ci riesce, ma non è una cosa per me”.

