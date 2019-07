Gianluigi Buffon/ Re del gossip tra Alena Seredova e Ilaria D’amico

Gianluigi Buffon sarà uno dei protagonisti della notte di sport che Giampiero Mughini regalerà martedì 30 luglio 2019 con il suo ‘Quelli della Luna’, programma televisivo di Rete 4 che racconta le storie dei più straordinari campioni dello sport. Buffon a 41 anni resta uno dei migliori portieri internazionali, in questa estate di nuovo protagonista del calciomercato per il suo discusso ritorno alla Juventus, dopo l’addio che sembrava definitivo un anno fa. L’ultima esperienza al Paris Saint Germain non ha portato quella Champions League che ora il portiere di Carrara proverà a conquistare con la squadra che ha maggiormente contraddistinto la sua carriera, dal 2001 al 2018 con 9 Scudetti conquistati più 2 revocati nel 2005 e nel 2006. Un personaggio Buffon, che ha incarnato il ruolo di eroe nazional-popolare essendo anche il calciatore col maggior numero di presenze nella Nazionale italiana in carriera, il 1976. E l’anno più difficile, quello di Calciopoli e della retrocessione in Serie B con la Juventus, ha portato anche il trionfo di Berlino, il titolo Mondiale conquistato con l’Italia con parate leggendarie in sfide rimaste nell’immaginario collettivo come quelle contro Germania e Francia.

GIGI BUFFON: L’ESORDIO IN PARMA-MILAN, QUANDO INIZIÒ TUTTO

La carriera di Buffon è iniziata da subito come quella di un predestinato, il suo esordio in Serie A avvenne in un Parma-Milan del 19 novembre 1995, a 18 anni da compiere due mesi dopo. Ancora minorenne, Buffon dimostrò di poter prendere da subito il testimone di Luca Bucci, allora titolare nella formazione emiliana. Buffon entrò in campo per sostituire Bucci, infortunatosi, e curiosamente il 29 ottobre del 1997 avvenne con le stesse modalità il suo esordio in Nazionale, alla prima convocazione, a causa di un infortunio del titolare Pagliuca. Era lo spareggio per l’accesso ai Mondiali del 1998, ai quali Buffon partecipò da terzo portiere, dietro i veterani Pagliuca e Toldo. Nel 2001 invece Buffon lasciò il Parma per abbracciare la Juventus: un amore durato 18 anni e 20 trofei (ma nessuno internazionale, l’unico tra i club per Gigi fu la Coppa UEFA del 1999 col Parma), al quale si aggiungerà ora il diciannovesimo col sogno di rincorrere la Champions League con Cristiano Ronaldo in rosa.

BUFFON, SEMPRE AL CENTRO DEL GOSSIP: TRA ALENA SEREDOVA E ILARA D’AMICO

Ma la figura di Gigi Buffon ha dovuto attraversare anche molte controversie. Polemiche hanno investito il portiere nel corso degli anni per le sue presunte simpatie per l’estrema destra, riguardo le quali si è sempre comunque detto estraneo all’estremismo politico. In più Buffon è rimasto coinvolto in indagini relative al calcioscommesse dalle quali emerse solo un flusso di gioco privato, in cui comunque si è trovato a perdere ingenti somme di denaro. Anche il gossip non ha risparmiato Buffon al momento della sua separazione dalla showgirl Alena Seredova per l’inizio della storia con la sua attuale compagna, la giornalista Ilaria D’Amico, mentre lo stesso portiere in un’intervista ha raccontato di aver sofferto tra il 2003 ed il 2004 di depressione, una fase vinta con l’aiuto della famiglia. Un uomo che non ha mai nascosto le sue fragilità e per questo molto amato dalla gente: a livello sportivo è la Champions League il sogno di Buffon, anche se il suo ritorno alla Juventus, a 41 anni, lo porterà ad essere il secondo del titolare polacco Szczesny. In amichevole contro l’Inter, pochi giorni fa, i 3 rigori parati dimostrano però come Buffon sia ancora in pista, eccome.



