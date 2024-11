Prima di sposarsi con Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico è stata fidanzata con Rocco Attisani con il quale ha avuto anche il suo primo figlio Pietro. La conduttrice è stata sposata con lui fino al 2014, quando la relazione si è definitivamente interrotta arrivando poi al divorzio. Riguardo alla rottura, nè Rocco Attisani, nè Ilaria D’Amico hanno mai rivelato le motivazioni, mantenendo un altissimo riserbo anche per il bene del figlio. E proprio per il bambino hanno sempre cercato di mantenere un buon rapporto, tanto che spesso sono stati paparazzati insieme al parco con il piccolo.

Ilaria D'Amico, chi è la moglie di Buffon? Sorella Catia morta per un tumore/ "Mi spezza il respiro"

Diverse volte Ilaria D’Amico ha confermato quanto Rocco Attisani sia un padre fantastico, spiegando che purtroppo il loro amore è dovuto giungere al capolinea nonostante la reciproca stima. Successivamente al divorzio, entrambi si sono fidanzati di nuovo. Come sappiamo, Ilaria D’Amico ha conosciuto il portiere Gianluigi Buffon con il quale si è recentemente sposata non senza polemiche. Rocco Attisani, invece, ha conosciuto Maria Cecilia Andretta e insieme hanno avuto un figlio.

Buffon alla moglie Ilaria D'Amico: "Con te ho scoperto l'amore"/ Reazione di Alena Seredova: "Penso che..."

Ilaria D’Amico e Buffon, il matrimonio dell’anno e il rapporto speciale con Lepoldo Mattia

Oggi Pietro, figlio di Rocco Attisani e Ilaria D’Amico ha compiuto undici anni e vive prevalentemente con la mamma. Per quanto riguarda invece il lavoro di Rocco, sappiamo che è un imprenditore immobiliare e che la sua compagna invece lavora per L’Officier come amministratrice delegata e non solo, è anche la fondatrice di Private Griffe. Ognuno di loro, quindi, ha deciso di andare avanti nella propria vita, mantenendo un rapporto sereno sia per il figlio, sia per la reciproca stima che li lega. Ilaria D’Amico ha sposato lo scorso 28 settembre il compagno Buffon, con il quale ha avuto un figlio, Leopoldo Mattia.

Alda D’Eusanio rettifica sul tradimento di Buffon ad Alena Seredova/ “Mi dispiace, io mio marito lo saziavo…”

La loro è stata una cerimonia splendida, tenutasi a Villa Olivo, una location dove i due hanno festeggiato con un brunch insieme agli amici. Possiamo dire con certezza che è stato il matrimonio più chiacchierato dell’anno officiato da una grande amica della sposa, la giornalista Francesca Fogar. Dopo dieci anni d’amore e un figlio, hanno deciso di convolare a nozze dopo una data saltata a giugno per via degli europei di Buffon, calendarizzati in Germania.