Gianluigi Martino, fidanzato Valeria Marini/ “Non è un toy boy, ma molto di più”

Gianluigi Martino, da oltre un anno, è il fidanzato di Valeria Marini. Lo ha confermato la stessa showgirl al settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, che in queste settimane ritroviamo puntualmente in televisione su Canale 5 alla conduzione del Grande Fratello Vip 4, lo stesso reality show al quale sta partecipando l’ex fiamma di Vittorio Cecchi Gori. “Ci siamo incontrati grazie a un amico comune, Nando Moscariello, e da lì è nato l’amore che io ho tenuto custodito e nascosto”. Una scelta fatta per evitare di dare adito a troppi pettegolezzi e per evitare, soprattutto, di sentire parlare di “toy boy” in virtù del loro gap anagrafico (Martino ha 36 anni, la Marini 52). “È una definizione che non mi piace. Lui è comunque una persona seria, con dei valori. L’età è soltanto un numero, non è questione né di 36, di 45 o di 25. Gianluigi è un uomo che mi ha riempito il cuore di felicità”. Non solo: ha saputo sostenerla da vicino in un momento particolare e difficile della sua esistenza, coinciso con l’isolamento volontario di sua mamma. “Si è allontanata improvvisamente e questa cosa mi ha distrutto, ancora oggi non riesco a parlarne. Ci tengo però a dire che sta bene, ha una salute di ferro”.

GIANLUIGI MARTINO FIDANZATO VALERIA MARINI, LEI: “ALL’INIZIO STAVO SULLA DIFENSIVA…”

Valeria Marini ha raccontato a “Chi” anche gli inizi della sua storia d’amore con Gianluigi Martino: “Tutto subito non sapevo se fosse lui l’uomo giusto ed ero molto sulle mie”, ha confessato la showgirl. “Poi, i suoi comportamenti, che erano come io speravo che fossero, mi hanno fatto cambiare idea. L’atteggiamento che Gianluigi ha tenuto quando facevamo le foto per questo articolo era quello tipico di chi è orgoglioso di fare delle foto per suggellare un amore e non per farsi vedere con me. Sono sfumature che si colgono, non c’è neppure bisogno di sottolinearlo“. Queen Valery, del resto, in amore ha vissuto sempre legami travagliati e, di conseguenza, prima di gettarsi a capofitto in una nuova storia, riflette bene sul da farsi e tasta accuratamente il terreno. Lei stessa ha ammesso di essere una persona molto fortunata nel lavoro, ma di aver ricevuto cocenti delusioni sul fronte sentimentale. Ora, spera di riscuotere il suo personale credito con Cupido e di trovare una definitiva tranquillità con Gianluigi Martino. Sollecitata sul fascino di Andrea Denver nella Casa del Grande Fratello Vip 4, la bionda Valeria ha risposto: “Quando sono entrata sinceramente nemmeno mi sono accorta della sua presenza. Ci vuole qualche uomo nuovo, lui non ha personalità”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA