Gianluigi Martino “Nessun flirt con Emanuela Tittocchia”/ “Valeria Marini? La amo…”

Solo pochi giorni fa, in collegamento a Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso, Emanuela Tittocchia lanciava un nuovo gossip. L’attrice e nota opinionista ha infatti svelato di aver avuto un flirt con Gianluigi Martino, attuale fidanzato di Valeria Marini e ha fatto intendere che l’uomo fosse più interessato alla popolarità delle sue fiamme piuttosto che ai veri sentimenti. Dichiarazioni che Martino ha però voluto smentire nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale Nuovo. “Tra noi non c’è mai stato alcun flirt… – ha infatti esordito il compagno della Marini – Ci conosciamo dal 2008, ma non ci siamo mai frequentati e non abbiamo mai fatto un’uscita a due… È capitato di ritrovarci a cena insieme, ma sempre in compagnia di amici…” ha quindi aggiunto.

Gianluigi Martino, nessun bacio con Emanuela Tittocchia: “Innamorato di Valeria Marini”

Se Emanuela Tittocchia ha parlato anche di baci tra loro, il fidanzato di Valeria Marini smentisce. Gianluigi Martino ha infatti dichiarato: “No, non c’è stato alcun bacio… E non capisco perchè lei dice queste cose… Forse per fare un’intervista? Mi spiace solo che rilasci simili dichiarazioni…” D’altronde il suo cuore è solo di Valeria. È a lei che dedica nel corso dell’intervista parole di stima oltre che di grande romanticismo: “Non mi capitava da molto tempo di essere innamorato e di stare così bene come sto con Valeria Marini, che è fantastica… – ha sottolineato Gianluigi, per poi concludere – Sto vivendo un periodo molto felice e in questo momento tutte le mie energie sono focalizzate sulla nostra storia…”



