Gianluigi Nuzzi ricorda Nadia Toffa/ “Ogni giorno dobbiamo pensare a…”

Sono passati poco meni di tre mesi dalla morte di Nadia Toffa e Gianluigi Nuzzi ha voluto ricordarla con un affettuoso messaggio su Instagram. Il conduttore di Quarto Grado ha spesso dedicato un pensiero al volto de Le Iene, scomparsa lo scorso 13 agosto 2019 a causa di un male incurabile. Il mondo dello spettacolo e del giornalismo si sono stretti attorno alla famiglia della bresciana, che ha lasciato un bel ricordo nel cuore di tutti. Dopo il toccante omaggio de Le Iene nella prima puntata della stagione, molti programmi hanno voluto ricordarla e quello di Gianluigi Nuzzi rientra sicuramente tra questi. Pochi minuti fa, su Instagram, il cronista ha condiviso una foto di Nadia con una scritta emozionante: «Ogni giorno che viviamo dobbiamo pensare a quanto hanno combattuto per viverne uno in più quelli in cielo ai quali vogliamo bene».

GIANLUIGI NUZZI RICORDA NADIA TOFFA

Il post di Nuzzi ha raccolto migliaia di like e commenti nel giro di pochi minuti, con molti utenti che hanno voluto dedicare un pensiero alla iena scomparsa prematuramente: «Nadia sempre nel cuore», «Ha un sorriso che illumina», «Ciao scricciolo mio,sei sempre nel mio cuore e nei miei pensieri». E, come dicevamo, non è la prima volta che Gianluigi Nuzzi ricorda Nadia Toffa con grande emozione. In una recente puntata di Quarto Grado, il giornalista aveva raccontato: «E’ una nostra amica, un’amica di tutti. Un’amica per chi combatteva dei valori, per i più deboli. Voglio ricordarla con questo applauso. Nadia è una ragazza speciale. Tutti noi l’amiamo ancora». Qui di seguito vi proponiamo il post pubblicato da Nuzzi su Instagram:

View this post on Instagram A #nadiatoffa A post shared by Gianluigi Nuzzi (@gianluigi.nuzzi) on Nov 1, 2019 at 12:10pm PDT





