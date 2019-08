Nadia Toffa, morta conduttrice Le Iene/ “Sconfitta dal cancro? Tu non hai perso”

Nadia Toffa è morta. A darne il triste annuncio pochi minuti fa i suoi colleghi de “Le Iene”. La notizia arriva a prima mattina e lascia tutti sgomenti: il mondo della tv e dello spettacolo, ma anche quello del giornalismo e soprattutto i fan della giornalista. Una notizia che il programma non avrebbe voluto dare e, infatti, come scrive sui suoi canali social «niente ora sarà più come prima». E non potrebbe essere diversamente, visto che sono stati a stretto contatto con una persona che ha ingaggiato una durissima battaglia contro il cancro. «E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI». Abituata a lottare nella vita, non poteva fare diversamente con la malattia. «Non bisogna vergognarsi di guardarlo in faccia e chiamarlo per nome il bastardo, – diceva – che magari si spaventa un po’ se lo guardi fisso negli occhi». Ora “Le Iene” piangono la loro «dolce guerriera, inermi davanti a tutto il dolore e alla consapevolezza che solo il tuo sorriso, Nadia, potrebbe consolarci, solo la tua energia e la tua forza potrebbero farci tornare a essere quelli di sempre».

NADIA TOFFA MORTA: LA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO

Aveva recentemente compiuto 40 anni Nadia Toffa. Un compleanno sentito e diverso dagli altri. Perché tutto è cambiato per lei il dicembre del 2017, quando in seguito ad un malore ha scoperto di avere il cancro. Operata d’urgenza, ha poi cominciato a combatterlo con chemioterapia e radioterapia. Sembrava tutto finito, invece a marzo durante un altro controllo ebbe la brutta notizia. Il cancro era tornato, quindi doveva operarsi di nuovo. Da allora la battaglia di Nadia Toffa si è intensificata tra cicli di chemio e radioterapia, da cui tornava sempre sorridente, anche se affaticata. Anche per questo motivo è diventata per molti malati come lei un simbolo di forza e tenacia. Era sempre piena di speranza. Il suo ultimo post su Instagram risale al primo luglio, prima che la malattia peggiorasse e ce la portasse via. Ad accompagnarlo, come sempre, una foto in cui si mostra sorridente con la sua cagnolina Totò. «Io e Totò unite contro l’afa ! E dalle vostre parti come va? Vi bacio tutti tutti tutti». Poi il silenzio, interrotto da questa bruttissima notizia.

NADIA TOFFA MORTA: LE PRIME REAZIONI DI TV E GIORNALISMO

Il mondo televisivo in questi minuti si è stretto subito attorno alla famiglia di Nadia Toffa e a “Le Iene”. Subito è comparso il tweet di Antonella Clerici, che ha commentato la tragica notizia della morte della giornalista bresciana. «Che immenso dolore per voi tutti, per la sua famiglia… La vita a volte è proprio ingiusta», ha scritto la nota conduttrice. Poi è arrivato il saluto di Mattino Cinque, quindi quello di Agorà in diretta. «Buongiorno. Ripartiremo parlando della crisi politica, ma prima di cominciare il nostro pensiero va a Nadia Toffa, la cui morte è stata annunciata dai profili social de Le Iene, la sua trasmissione. La giornalista e conduttrice era malata da tempo. Noi di Agorà Estate ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia e ai suoi colleghi. Ciao Nadia». Il giornalista sportivo Angelo Mangiante ha twittato: «Una bruttissima giornata. Ci lascia a soli 40 anni, un’amica e uno splendido sorriso che aveva tanta voglia di vivere. Ci mancherai tantissimo, grande Nadia. Rip». Anche Enrico Varriale ha twittato: «Si è spento il sorriso dolce e tenace di #NadiaToffa. Tristezza infinita».

Niente per noi sarà più come prima, ciao Nadia





