Gianluigi Nuzzi vs Alda D’Eusanio/ “Mascherina rotta: sopruso? Ci sono i testimoni!”

Pubblicità

Nelle passate ore la giornalista e opinionista Alda D’Eusanio ha lamentato con un video su Instagram di essere stata vittima di una multa di 400 euro da parte dei militari della Guardia di Finanza mentre era in un bar a Roma perchè “sprovvista” di mascherina. In realtà il volto noto aveva la mascherina ma le si era rotta, dunque era impossibilitata ad indossarla in modo corretto, come avrebbe dovuto. Sull’accaduto – e relativa lamentela della D’Eusanio – si era espresso anche il giornalista Gianluigi Nuzzi che oggi è tornato con una diretta Instagram per dire nuovamente la sua criticando a sua volta l’attacco frontale della collega alle nostre forze dell’ordine. Nel precedente video, Nuzzi aveva esposto dei dubbi sulla ricostruzione della D’Eusanio e sulle sue parole riferite alla Cassa integrazione. “Quando noi personaggi pubblici commettiamo un errore dobbiamo pagare come gli altri, stare zitti e scusarci”, ha invece commentato il conduttore di Quarto Grado secondo il quale, se un volto pubblico attacca pubblicamente le forze dell’ordine “è un fatto molto grave perchè ha una grossa amplificazione mediatica”, soprattutto in questo periodo di grande stress e lavoro mirato alla salvaguardia della salute di tutti. Nuzzi ha precisato di non voler proteggere a tutti i costi le forze dell’ordine: “i casi di violenza nelle caserme, soprusi e angherie, puniamoli. Ma quello della D’Eusanio era davvero un sopruso? Siamo così sicuri?”, si è domandato il giornalista.

Pubblicità

GIANLUIGI NUZZI VS ALDA D’EUSANIO: LA VERSIONE DEI FINANZIERI

Gianluigi Nuzzi, nel commentare la vicenda che ha interessato Alda D’Eusanio e la presunta mascherina rotta, ha letto un comunicato della Guardia di Finanza e pubblicato da Dagospia che darebbe una versione del tutto diversa rispetto a quella fornita dalla giornalista. I finanzieri avrebbero chiesto ripetutamente alla D’Eusanio di indossare la mascherina ma solo dopo il suo rifiuto avrebbero provveduto alla stesura del verbale nel quale si legge della rottura dell’elastico del dispositivo avvenuta all’interno del locale. Stando però a quanto riporta ancora Dagospia, in realtà la mascherina sarebbe stata integra e si sarebbe rotta solo in seguito all’esterno del locale durante le operazioni di identificazione. In un secondo momento i finanzieri sarebbero entrati nel locale per raccogliere la testimonianza dei presenti i quali avrebbero confermato che la signora D’Eusanio non indossava la mascherina all’interno del bar. Nuzzi, nel video, si è quindi rivolto direttamente alla collega ricordandole la presenza dei testimoni: “Ci sarebbero dei verbali e delle persone che hanno visto la signora D’Eusanio senza mascherina”, ribadisce Nuzzi che quindi avanza due possibilità. O ci sarebbe stato un complotto contro la giornalista oppure la sua ricostruzione non sarebbe del tutto veritiera. Il conduttore tv ha poi voluto precisare come il suo unico interesse rispetto alla vicenda sia solo quello di tutelare le nostre istituzioni: “Non puoi attaccare sempre i carabinieri, la polizia e la guardia di finanza mentre fanno il loro lavoro e ti pizzicano che sbagli”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA