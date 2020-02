Luigi Mario Favoloso VS i genitori Michele e Loredana Fiorentino/ Scontro con Nina Moric? (Non è la D’Urso)

Luigi Mario Favoloso torna a Live – Non è la D’Urso nella puntata di domenica 16 febbraio 2020 per replicare alle parole di Nina Moric, la ex compagna. La scorsa settimana, infatti, la modella croata in studio ha dato la sua versione dei fatti attaccante anche i genitori dell’ex concorrente del Grande Fratello 15 che difendono a spada tratta il figlio. In particolare la modella se le è presa con il padre di Favoloso che non era presente in studio, ma in collegamento da casa: “perché è agli arresti domiciliari, per questo non è venuto qua!” ha precisato la Moric a Barbara d’Urso. Il padre di Luigi Favoloso inizialmente ha deciso di non replicare alle accuse della Moric, ma poco dopo è letteralmente sbottato prendendosela con la padrona di casa: “ma non ho capito, non mi fa replicare?”. Chiamata in causa la D’Urso si è difesa dicendo: “quando Nina ha detto quella cosa, tu non hai detto nulla. Se un ospite evita di rispondere, vuol dire che vuole cambiare argomento e preferisce non parlare dell’argomento trattato” ha precisato la conduttrice. La Moric poi ha proseguito dicendo: “dai, denunciami invece di fare tutta questa scena! Ho sbagliato e ti chiedo scusa, denunciami per favore”.

Luigi Mario Favoloso contro i genitori a Live Non è la D’Urso

La vicenda Nina Moric – Luigi Mario Favoloso prosegue e ha coinvolto anche i genitori dell’ex gieffino che in queste settimana sono stati ospiti del programma Live – Non è la D’Urso. Il padre Michele e la madre Loredana Fiorentino si sono confrontati proprio nella scorsa puntata del programma della D’Urso con Nina Moric. In particolare è stato il padre a puntare il dito contro la bellissima modella dicendo: “a volte veniva ferito a casa, ha sempre negato che fosse stata Nina”. Non solo, Michele Favoloso ha anche aggiunto: “a Milano ci sono delle persone che hanno ammesso questa cosa. Per quanto ne sappiamo noi era Nina che era violenta, può darsi che Luigi qualche volta abbia avuto una reazione”. Le parole del padre di Luigi Mario Favoloso non hanno lasciato indifferenze la showgirl che si è difesa, ma va detto che è anche il figlio nelle precedenti puntate non aveva particolarmente gradito il comportamento dei genitori. In particolare quello della madre Loredana Fiorentino che avrebbe mentito più volte sulla versione reale della scomparsa di Favoloso. Durante l’uno contro tutti, infatti, Favoloso si è trovato attaccato su più fronti sia da Gianluigi Nuzzi, Lele Mora e Alessandra Mussolini e ha dato del pazzo chiedendo alla madre Loredana di lasciare lo studio. La tensione è ancora alta e durante la nuova puntata di Live – Non è la D’Urso sicuramente ne vedremo ancora delle belle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA