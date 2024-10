STRAGE DI ERBA, NUOVO SCONTRO TRA GIANLUIGI NUZZI E ANTONINO MONTELEONE?

“Dei parenti delle vittime sono finiti in cura psichiatrica a causa di tutti questi attacchi“: comincia così il breve intervento di Gianluigi Nuzzi, con cui si è tolto un sassolino dalle scarpe in merito alle critiche ricevute in tutti questi anni in cui si è occupato della strage di Erba. Ne ha parlato al termine dell’intervista a Massimo Picozzi, che ha deciso di rompere il silenzio dopo aver subìto accuse infamanti.

Non ha citato in maniera esplicita Antonino Monteleone, che duramente ha criticato sia il conduttore di Quarto Grado sia lo psichiatra, ma mentre parlava sono stati trasmessi alcuni degli attacchi proprio dell’ex inviato de Le Iene, programma tra l’altro finito nel mirino pure dei giudici, come si evince dalle motivazioni della sentenza con cui è stata chiusa la porta alla revisione del caso.

STRAGE DI ERBA, “ATTACCHI DI TUTTI I TIPI E INFAMIE…”

“Il programma che conduco ormai da 12 anni è stato oggetto di attacchi da persone di tutti i tipi, anche da persone che conducevano altri programmi, con accuse più o meno velate a Quarto Grado, ad Alessandra Viero e a me“, ha dichiarato Gianluigi Nuzzi. Mentre pronuncia queste parole compaiono appunto gli attacchi social ricevuti da Antonino Monteleone.

“Ecco, noi siamo sempre rimasti in silenzio rispetto a queste violenze gratuite, continuando a fare il nostro lavoro e rispondendo con i fatti, come stiamo facendo stasera“, ha aggiunto il conduttore di Quarto Grado, per il quale evidentemente il caso non era chiuso, nonostante una tregua apparente. “Meno male che siamo strutturati per affrontare questo, altre persone non riescono a reggere queste infamie“, ha concluso il conduttore e giornalista. Qui il video dell’intervento di Nuzzi sugli attacchi ricevuti.

