Gianluigi Nuzzi vs Elsa Fornero, video diretta/ Parla coi giovani? Chi è Cicciogamer?

Lo scontro è “epico” e non poteva che diventare virale dopo l’ultima puntata di DiMartedì dove l’ex Ministro Elsa Fornero e il giornalista Gianluigi Nuzzi: mentre la titolare della contestatissima riforma delle pensioni del fu Governo Monti stava parlando del futuro dei giovani, tra lavoro e sistema previdenziale, il conduttore di Quarto Grado protagonista di diversi saggi sul tema VatiLeaks l’ha interrotta contestando il conoscere da vicino il mondo dei giovani di cui stava trattando la Fornero. Nello specifico, l’ex Ministro e professoressa aveva appena finito di dire in collegamento da Floris «I giovani di oggi che non hanno il lavoro non pensano alla pensione» che Nuzzi ha provato a incalzarla con diverse domande che ha lasciato di stucco l’intero studio «Lei non parla con i giovani evidentemente, perché se parlasse con loro capirebbe che i giovani sono preoccupati eccome per il futuro anche quello più lontano». La Fornero non ci sta e risponde a tono, «Io parlo sempre con i giovani, ora sono all’estero proprio per quello».

NUZZI, FORNERO E CICCIOGAMER: IL VIDEO

A quel punto Gianluigi Nuzzi controreplica con un “tranello” e chiede ironicamente alla Fornero «Lei sa chi è Cicciogamer?». A quel punto l’ex Ministro rimanendo un attimo in silenzio, risponde «Il Cicciogamer non sono cosa sia», ma è Floris a toglierla dall’impaccio aggiungendo «vabeh dai, Cicciogamer è uno youtuber». Il discorso scema e si torna (per fortuna) ad altri temi, ma l’uscita di Nuzzi non poteva che creare una autentica “valanga” social che ha iniziato ieri sera e non è ancora conclusa il pomeriggio del giorno dopo. Secondo il cronista della Verità Gabriele Carrer, tra i più “puntuti” nel commentare il video virale Nuzzi vs Fornero «Pensare che Cicciogamer, cioè un signore di 30 anni che fa i soldi grazie al fatto che altri si piazzano davanti a uno schermo per guardarlo giocare ai videogiochi, sia il simbolo dei giovani altro non fa che confermare la tesi dei “bamboccioni”». Al netto di ciò, “la domanda più importante” di tutte proviamo a esplicarla” noi: il buon CiccioGamer89 è nient’altro che Mirko Alessandrini, youtuber di Roma trentenne, noto ai più giovani e ai supernerd della rete per i video in cui svela trucchi e dà consigli su come primeggiare nei videogame. Chissà se i suoi consigli potranno essere utile anche per Elsa Fornero d’ora in poi…

“Ma lei parla con i giovani? Lo sa chi è Cicciogamer?”. Dicono che il giornalismo sia in declino. E invece ci sono ancora giornalisti incalzanti come Gianluigi Nuzzi, che parlando del sistema pensionistico fa domande scomode, quelle che nessuno ha il coraggio di fare: CICCIOGAMER pic.twitter.com/YeRjB71weA — Luciano Capone (@lucianocapone) October 16, 2019





