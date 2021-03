Gianluigi Nuzzi vs Fabrizio Corona/ “Non mi faccio prendere in giro! Sangue in viso…”

Nella puntata di ieri di Live Non è la d’Urso è stato dedicato ampio spazio alla vicenda di Fabrizio Corona ed alla notizia del suo ritorno in carcere, alla quale l’ex re dei paparazzi ha avuto una reazione choc. Al momento, infatti, Corona si trova ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Tra gli ospiti in studio che hanno preso parte al dibattito anche il giornalista Gianluigi Nuzzi, che si è espresso molto duramente contro Corona. Candida Morvillo ha riassunto perfettamente la condizione di Fabrizio e le sue problematiche pregresse: “E’ come un cerchio che non riesce a chiudersi perchè se è in carcere non potrà essere curato”, ha spiegato la giornalista. “Non se ne esce ma io sono dalla parte di 53mila detenuti che se sbagliano pagano le loro conseguenze”, ha commentato Nuzzi, “io sono dalla parte di tutti quei signori nessuno che sono agli arresti domiciliari, che seguono quanto viene indicato e che se sbagliano pagano. E se c’è una perizia psichiatrica che dice che lui è incapace di intendere e volere, che deve essere ricoverato, si farà corso come tutti gli altri”.

Il giornalista ha quindi voluto mettere in chiaro il suo punto di vista: “Se c’è una parte dello star system che ritiene che il signor Corona può fare tutto quello che vuole… Io sono dalla parte di quelli che sono in carcere, che rispettano le regole, che sono ai domiciliari senza vedere i parenti, che non fanno feste con pregiudicati come ha fatto Corona, che non violano tutte le norme che puntualmente i giudici hanno scritto più volte a Corona dicendo che sta sbagliando”, ha tuonato.

GIANLUIGI NUZZI CONTRO FABRIZIO CORONA A LIVE NON È LA D’URSO

Candida Morvillo è però intervenuta su quanto detto dal collega Gianluigi Nuzzi sottolineando come il caso di Fabrizio Corona ponga un altro quesito importante: come curare persone che quando sono in carcere non vengono rieducate? “Tutti gli altri signori detenuti vengono curati nei sistemi sanitari”, ha ribattuto Nuzzi. “Ma siamo fessi? Si tinge di sangue la faccia e se voi guardate quella fotografia, dietro c’è una persona al computer che sta lavorando come se nulla fosse, io non mi faccio prendere in giro!”, ha proseguito. Dopo un filmato con i commenti delle ex di Corona in sua difesa, il giornalista di Quarto Grado è intervenuto nuovamente: “Se queste persone gli volessero bene – io non sindaco sui sentimenti degli altri – avrebbero fatto in modo che Corona andasse in carcere in tutela, avrebbero fatto in modo di curarlo in questo tempo, avrebbero fatto in modo che lui rispettasse le regole perchè c’è tanta gente che se ne approfitta di Corona perchè fa titolo sui giornali”. “Se vuoi bene a Fabrizio lo difendi da se stesso”, ha insistito ancora Gianluigi Nuzzi. Il giornalista ha aggiunto ancora: “Non voglio fare nomi, Barbara, il giudice aveva vietato partecipazioni televisive a Corona. Corona di recente ha partecipato a trasmissioni non autorizzate e questo è stato uno dei motivi. E mi fermo qui”. “I medici diranno se Fabrizio ha necessità di cure o no, che sia trattato come tutti gli altri detenuti!”, ha chiosato.

