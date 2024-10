Chi è Gianmarco: il corteggiatore che ha conquistato Martina De Ioannon a Uomini e Donne

L’avventura di Martina De Ioannon sul trono di Uomini e Donne sta continuando con diversi colpi di scena. Partita con un po’ di diffidenza nei confronti dei corteggiatori che, inizialmente, non l’avevano colpita fisicamente, Martina sta lentamente cambiando idea dando una possibilità ai suoi pretendenti. Con il cuore libero dopo la fine della storia con Raul Dumitras, Martina non sta rinunciando a conoscere tutti i ragazzi che, in trasmissione, si sono presentati per lei. Pur dando molta importanza alla parte estetica, Martina ha deciso di non eliminare subito i corteggiatori ma di conoscerli prima di prendere una decisione.

Tra questi c’è proprio Gianmarco di cui non si sa nulla e che Martina ha decido di incontrare prima di decidere con chi fare l’esterna. Il primo incontro è così andato bene al punto che la tronista si è convinta a conoscerlo.

L’esterna tra Gianmarco e Martina De Ioannon a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne trasmessa l’11 ottobre 2024, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Martina De Ioannon ha quale ammette di aver fatto un “casino” con i suoi corteggiatori a causa delle sue scelte. La tronista, infatti, aveva una sola esterna a disposizione e, prima di decidere, ha voluto incontrare Gianmarco che le ha lasciato una piacevole sensazione.

Visibilmente colpita da Gianmarco, Martina ha deciso di fare l’esterna con lui annullando quella con Ciro, il corteggiatore che, finora, l’aveva colpita più di altri. Con Ciro, infatti, Martina ha ammesso che c’è chimica ma la presenza di Gianmarco sta cambiando tutto. La scelta della tronista di annullare la loro esterna per farne una con Gianmarco ha deluso profondamente lo stesso Gianmarco.