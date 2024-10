Chi è Gianmarco Meo: tutto sul corteggiatore di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne

Gianmarco Meo è tra i corteggiatori di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne. Gianmarco ha 23 anni, è di Roma. Vende auto ed ha avviato un’attività di famiglia. Durante le scorse puntate, di fronte ad una Francesca Sorrentino in preda allo sconforto, ha consolato la tronista che ha iniziato il percorso a Uomini e Donne non nel migliore dei modi. Francesca, infatti, nelle scorse puntate, ha ammesso di essere in ansia e di non vivere nel migliore dei modi l’avventura. In studio, le lacrime di Francesca hanno portato i tronisti Michele e Alessio a consolarla facendole notare che le difficoltà non le sta affrontando solo lei ma di essere tutti nella stessa situazione.

Tra i corteggiatori che hanno già scelto di corteggiare lei e non Martina De Ioannon, c’è proprio Gianmarco Meo che, di fronte al momento di debolezza di Francesca, ha provato a consolarla dicendole i motivi per cui ha scelto di conoscere lei.

Le parole di Gianmarco Meo per Francesca Sorrentino

“Ne abbiamo parlato prima, ti sei emozionata. Ed è questo che mi ha colpito di te. La differenza rispetto ad altre donne, lo dico davanti a tutti, è che sei una donna di altri tempi, che, ad oggi, è difficile trovare. Mi piaci molto a livello caratteriale, che è quello che cerco. La sensibilità è un’altra cosa rispetto ad essere spigliati. Si vede che nessuno ti ha messo a tuo agio in esterna. Ti ho visto un po’ pensierosa, più che ansiosa”, le parole di Gianmarco.

Parole, quelle di Gianmarco, che portano Francesca a replicare così: “Non mi sento una donna di altri tempi. Nelle esterne non mi sono sentita a mio agio, rivedendomi ho pensato che non sono fatta così. Mi sono fatta tanti problemi, stavo attenta a parlare. Temevo di sbagliare, ho avuto l’ansia in entrambe le esterne. Oggi in studio mi sento a mio agio. Sono vera, mi si vede tutto in faccia, anche l’ansia. Ma non mi ritengo una donna di altri tempi, esco e faccio tutto ciò che fanno le ragazze di 24 anni”.