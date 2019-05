Gianmarco Negri, chi è il primo sindaco transgender d’Italia/ Tromello nella storia

Gianmarco Negri è il nuovo primo cittadino di Tromello, per la prima volta in Italia un sindaco transgender. Una piacevole sorpresa LGBT nell’ultima tornata delle elezioni comunali 2019: a Tromello, comune italiano della provincia di Pavia, l’avvocato di 40 anni ha sconfitto il vicesindaco uscente Antonio Pavia e il candidato della Lega Renato Cappa. Candidatosi con la lista civica Cambiamenti per Tromello, Negri ha ribaltato il pronostico: è lui il nuovo sindaco con il 37,5 per cento dei voti, pari a 786 preferenze. Nato donna con il nome di Maria, Gianmarco aveva raccontato la sua storia al programma Love me gender condotto da Chiara Francini e aveva spiegato: «Da sempre mi sono sentito uomo. Ho cercato di reprimere più volte il mio essere donna, ma alla fine ho deciso di cambiare definitivamente sesso. E quattro anni fa ho mosso i primi passi per diventare uomo», riporta Gay.it.

GIANMARCO NEGRI, SINDACO TRANSGENDER A TROMELLO: E’ LA PRIMA VOLTA IN ITALIA!

Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, ha annunciato a tal proposito: «Speriamo che ci siano alche molti altri eletti ed elette lesbiche gay e trans da questa tornata elettorale, per un Italia più inclusiva e libera. Proprio in questi giorni abbiamo lanciato la campagna #VOTOTRANS rivolto alle persone Trans che sono discriminate dagli elenchi uomo, donna, che spesso costringono le persone trans a fare la fila da uomo quando hanno già sembianze femminili o viceversa, comportando che molte persone trans scelgono di privarsi del diritto di voto». E sui social network sono centinaia i messaggi di congratulazioni, questo il post de I Sentinelli di Milano: «Tromello (PV) Una bella notizia. Complimenti a Gianmarco Negri, primo sindaco transgender. Ha partecipato alla nostra manifestazione #StopHate».

