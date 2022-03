Gianmarco Onestini abbandona La pupa e il secchione show?/ “Sta male”, ma d’Urso…

Gianmarco Onestini si ritira da La pupa e il secchione show?

Un altro abbandono in vista a La Pupa e il Secchione Show? Il programma in onda nella prima serata di Italia 1 e condotto da Barbara d’Urso, continua a fare chiacchierare anche grazie ai concorrenti che con le loro dinamiche appassionano il pubblico da casa. Flavia Vento nei giorni scorsi ha deciso di ritirarsi dopo la durata “record” di una settimana, aggiungendo così un nuovo tassello nella lista dei reality ai quali ha rinunciato. Adesso potrebbe toccare a Gianmarco Onestini. Alla vigilia della terza puntata, cosa sta accadendo?

Nelle passate ore è circolata con sempre maggiore insistenza questa indiscrezione che vedrebbe il fratello minore di Luca Onestini quasi fuori dai giochi. Secondo le voci trapelate sui social, il ragazzo non starebbe affatto bene, ma ad intervenire mettendo a tacere quelle che a quanto pare sarebbero solo mere illazioni, ci ha pensato direttamente la padrona di casa Barbara d’Urso che ha fatto chiarezza sulle condizioni di salute del suo concorrente precisando: “Sta benissimo ed è insieme agli altri concorrenti…Ci saranno tanti momenti anche con lui…Fidatevi di me…”.

Dopo aver smentito le voci di un imminente ritiro da La Pupa e il Secchione Show di Gianmarco Onestini, la conduttrice Barbara d’Urso ha approfittato per svelare altre anticipazioni relative alla terza puntata del programma in arrivo domani sera sulla rete giovane di casa Mediaset. A proposito di abbandoni, la d’Urso ci ha tenuto a far sapere che domani ritroveremo l’ex concorrente in studio dopo il suo ritiro: “Domani abbiamo la Vento che si è ritirata… Abbiamo pupe, pupi, secchione e secchioni infatuati, con sbandate mica da ridere”.

Nel suo lungo post Barbara ci ha anche aggiornato in merito a quanto accaduto negli ultimi giorni nella villa dove sono ospiti i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show, svelando che non sono mancate le liti furiose: “Abbiamo le crisi e le liti (non poche eh)”, ha anticipato la conduttrice. Ed ovviamente nel corso della puntata non mancheranno le consuete prove culturali che metteranno realmente in crisi pupi e pupe dell’edizione!











