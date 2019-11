Gianmarco Onestini piange al GF Vip Spagnolo, Luca sbotta/ “Lo avete costretto a…”

L’avventura di Gianmarco Onestini è al Grande Fratello Vip Spagnolo è finita nel peggiore dei modi. Durante la permanenza nella casa, Gianmarco si è avvicinato pericolosamente alla concorrente Adara che, a casa, ha un figlio e un compagno che si è letteralmente scagliato contro Onestini Junior. Alcune immagini di Gianmarco insieme ad Adara hanno scatenato la polemica in Spagna dove il pubblico ha condannato l’atteggiamento di Onestini che ha pagato con l’eliminazione. In studio, Gianmarco ha riabbracciato il fratello Luca che ha seguito tutto il suo percorso sostenendolo in diretta durante le varie puntate del reality. Dopo l’eliminazione, Gianmarco, come svela il portale Bitchyf, ha avuto un confronto con la mamma di Adara che, senza giri di parole, gli ha chiesto: “sei innamorato di mia figlia?”. Dopo un momento di esitazione, Gianmarco ha risposto “sì” per poi scoppiare in un pianto disperato.

GIANMARCO ONESTINI PIANGE AL GF VIP PER ADARA, LUCA LO DIFENDE

Luca Onestini, in studio per assistere al processo che ha subito Gianmarco Onestini dopo l’eleminazione dal Grande Fratello Vip Spagnolo, si scaglia contro il conduttore e la produzione del reality. “Scusatemi, non siete carini con lui. L’avete costretto, è mio fratello e io non lo posso vedere così. Non me lo potete trattare così. Si vedeva era chiaro che gli piaceva, ma dovete avere rispetto di lui. Non vedete come sta? Porca pu**ana! Vi ha detto che gli piace e quindi? Chiedo di rispettare mio fratello se permettete. Vi ascolto, ma voi rispettate mio fratello. […] Io comunque so delle cose che non sapete, presto le dirò. […] Dovete finirla, sembra un interrogatorio di Polizia”, afferma Luca nel video pubblicato da Bitchyf. Jorge Javier, il conduttore, ha cercato di riportare la calma in studio e, riuscendoci, rivolgendosi al maggiore dei fratelli Onestini, ha detto: “Se continui ti faccio allontanare dallo studio”. “Se mi sbatti fuori me ne vado con mio fratello. Rispettalo!”, ha prontamente replicato Luca.





© RIPRODUZIONE RISERVATA