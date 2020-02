Gianmarco Onestini e Adara Molinero si fidanzano ufficialmente/ “Ti amo” in una…

L’amore trionfa tra Gianmarco Onestini e Adara Molinero. Gianmarco ha seguito le orme del fratello Luca trovando l’amore in un reality show. Se Luca Onestini, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip si è innamorato di Ivana Mrazova con cui, ancora oggi, è felicemente innamorato, Gianmarco, dopo vari alti e bassi, è riuscito a conquistare definitivamente il cuore della bellissima Adara Molinero. I due si sono incontrati nella casa del Gran Hermano Vip dove Adara era arrivata lasciando a casa il compagno Hugo Sierra, e un figlio di sei mesi. La vicinanza con Gianmarco, però, le aveva fatto nascere dubbi sulla sua storia d’amore. Fuori dalla casa, però, Adara aveva scelto di dare una seconda possibilità all’amore con il padre di suo figlio accusando Gianmarco di averla usata. Nelle ultime settimane, però, complice il reality El tiempo del descuento, sequel del Gran Hermano Vip, Adara e Gianmarco hanno capito di essere innamorati.

GIANMARCO ONESTINI E ADARA MOLINERO INNAMORATI E FIDANZATI UFFICIALMENTE

Adara Molinero ha deciso di chiudere ufficialmente la storia con il compagno Hugo Sierra che, nel frattempo, ha deciso di cogliere al volo un’opportunità televisiva partecipando alla nuova edizione Supervivientes. Dopo vari dubbi e grandi paure, Adara ha deciso di seguire il cuore dando al suo amore con Gianmarco Onestini una vera occasione. I due, così, si sono fidanzati ufficialmente. Adara, infatti, ha approfittato dell’incontro con Gianmarco a El tiempo del descuento per dichiarargli il suo amore e annunciare ufficialmente la fine della relazione con Hugo Sierra. Gianmarco, così, le ha chiesto di diventare la sua fidanzata ricevendo un sì. Prima del lieto fine, Gianmarco e Adara si erano scambiati delle bellissime lettere d’amore di cui lo stesso Onestini aveva svelato un retroscena: “entrambi abbiamo scritto qualcosa nella lettera che non abbiamo letto. Mi ha scritto “ti amo“. Non me l’aveva mai detto e mi ha reso felice”.

